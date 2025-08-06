傳英特爾18A製程良率僅10% 新一代處理器恐虧本上市

路透社引述知情人士報導，英特爾（Intel）以其18A製程生產其新一代高階筆電處理器Panther Lake（黑豹湖）的計畫遭遇重大障礙，今夏良率仍僅10%，使得這款晶片的利潤堪憂。

報導指出，英特爾原本專於設計及生產自家晶片，並將部分生產工作外包給台積電。如今英特爾希望加強事業版圖，成為能與台積電較量的晶片代工業者，但前提是要能與這家原本的主要供應商縮短技術差距。

儘管18A製程去年的早期試產表現令客戶失望，但英特爾其後表示，18A進展順利，可在今年開始大量生產Panther Lake晶片。

Panther Lake內含新一代電晶體，且供電方式更有效率。英特爾期望藉由以18A製程生產這款先進的自家設計晶片，來吸引外界對其晶圓代工業務的興趣。

然而，聽取過去年底以來英特爾試產數據簡報的2名人士透露，過去一段時間生產的Panther Lake只有小部分比例足夠好到能供應給客戶。如此的良率意味，英特爾短期內可能難以讓這款晶片獲利。

英特爾今年4月表示，已開始對18A製程生產PantherLake晶片採取重大的「風險試產」（risk production）步驟；到了5月，英特爾也在台北國際電腦展上展示數款搭載Panther Lake的筆記型電腦。不過問題依舊存在。

報導指出，晶片製造商計算良率的方式之一，是測量1顆晶片上每塊區域的瑕疵數量，而根據晶片設計的不同，算法也各異。

但上述2名消息人士表示，依業界標準來看，目前產出的Panther Lake處理器瑕疵多了約3倍，使得英特爾無法開始大量生產。

根據這些人士說法，去年底英特爾生產的PantherLake只有5%達到應有規格。其中1名人士透露，到了今年夏天，良率也只改善至10%左右。

但這名人士提醒，英特爾可能宣稱更高的良率，若是計入未達到每項效能目標的產出晶片。路透社目前無法指出確切良率。

2名知悉英特爾製造業務的人士表示，若要讓Panther Lake在今年第4季上市，大幅提高良率會是艱鉅任務；若無法實現應有改善進度，英特爾恐怕得讓一些晶片以較低利潤甚或虧本出售。