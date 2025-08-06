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美防堵大陸 追蹤AI晶片流向

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯說，美國政府正在尋求各種方法，要能更有效追蹤人工智慧（AI）晶片去處，防堵受出口管制的輝達等公司晶片流到中國大陸。

為確保美國技術領先，華府正在擬定範圍廣泛的計畫，其中一環就是與產業界合作，監控敏感零組件的移動，打擊走私行為。

上周北京傳出召見輝達的代表，討論美國這類追蹤晶片位置的做法，以及H20晶片因而可能產生的安全疑慮。

克拉茨修斯是川普上個月公布的AI行動計畫主要操盤手之一。他在彭博電視訪談中表示，目前與業界的討論，涉及「是否可能透過某類軟體或實體上的調整，讓晶片本身更容易被追蹤到所在位置」。

克拉茨修斯強調，「這是很明確納入計畫中的一件事」。

克拉茨修斯正在仁川參加亞太經合會（APEC）數位部長會議。他5日說，針對晶片位置追蹤技術，他尚未「親自」與輝達或超微溝通。

上周北京對H20提出安全質疑時，輝達強調其晶片不會有「後門」。

川普政府日前解除輝達H20晶片出口到大陸的限制，回應北京當局同意銷售美國稀土磁鐵。

晶片 輝達 美國

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