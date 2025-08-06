英飛凌上季績優 上調全年財測

英飛凌（Infineon）5日公布上季業績優於預期，並且小幅上修全年獲利預測。這家德國晶片製造商並表示，儘管關稅擔憂揮之不去，但全球半導體市場已開始復甦。

英飛凌表示，已做好準備以充分利用半導體需求的增長，包括來自汽車產業和人工智慧（AI）資料中心的需求。

根據路透報導，在6月底止的年度第3季，英飛凌偏好的營業獲利能力衡量指標「部門利潤率」攀升至18%，超過分析師預期的15.8%。英飛凌歸功於旗下零碳工業功率（GIP）和電源及感測器系統（PSS）等部門的業績表現比預期強勁，主要由市場對節能技術與用於資料中心的功率半導體的需求增強所帶動。

英飛凌執行長漢貝克（Jochen Hanebeck）在法說會上說：「半導體市場正在從長期低迷中緩慢復甦。」他重申說，預期本年度英飛凌AI中心的晶片業務銷售額將成長一倍至6億歐元（6.92億美元）。英飛凌並上修其全年部門利潤率預期，由先前預估的中十數位百分比（14%至16%）調升為高十位數百分比（16%至19%）。

調升利潤率預期的另一原因是減少投資，英飛凌略微下修其本年度資本支出預測，由先前估計的23億歐元修正為22億歐元。