川普點讚 服飾迷因股暴紅

美國服飾品牌American Eagle（AE）股價4日飆漲24%，創2000年來最大單日漲幅，美國總統川普在社群媒體上稱讚該公司廣告，讓這家零售搖身一變成了迷因股。AE在紐約5日早盤開低走低，約跌8%。

川普在貼文中表示，AE 最近和女星席德妮史威尼合作的行銷活動，是「目前最火熱的廣告」，還說這品牌的牛仔褲「被搶購一空」。

AE上月推出以「Sydney Sweeney Has Great Jeans」為口號的廣告促銷。其中一支影片利用「jeans」和「genes」同音的雙關語，畫面中史威尼一邊拉上牛仔褲拉鍊，一邊說：「基因是從父母傳給子女，通常決定髮色、個性甚至眼睛顏色等特徵。」接著她補上一句：「我的牛仔褲是藍色的。」並對著鏡頭露出藍色的雙眼。

AE在7月23日首度發表這個廣告時，股價應聲上漲。史威尼因「白蓮花大飯店」等影集，人氣正旺。不過，也有人批評，廣告著重於一名白人金髮女性的基因，令人聯想到帶有種族主義色彩的優生學之說。

川普最新評論再度炒熱了AE股價聲勢，也吸引了專門押注炒作行情的投資人，這也正是迷因股的典型特徵。