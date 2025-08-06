英特爾18A晶片 良率不及格

路透引述匿名消息人士報導，英特爾採用自家18A製程的Panther Lake晶片，良率仍然很低。英特爾寄望18A製程能為贏得製造業訂單鋪路，並恢復其在高階及高利潤晶片量產方面的優勢，但當測試過程引入新技術，該製程的品質卻面臨巨大考驗。

數月來，英特爾已向投資者承諾，將增加採用18A製程的晶片生產。英特爾斥資數十億美元開發18A製程，包含興建或升級數間工廠，要挑戰台積電在晶片製造領域舉足輕重的地位。

但消息人士透露，採用18A製程的Panther Lake晶片，僅有一小部分品質足堪交付客戶。良率如此之低，意味著英特爾可能難以在近期內，使這款高階筆電用晶片有利可圖。

據消息來源表示，截至去年年底為止，英特爾生產的Panther Lake晶片中，僅約5%符合其規格；到今年夏天，良率則提升至約10%。路透並未得知目前的確切良率。

消息人士也說，18A製程在製造上大幅變革，又一舉引入新技術（比如能改善能源傳輸的新一代電晶體設計及功能），晶片製程的複雜性，為其製造帶來風險。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）則駁斥以上說法，表示「良率高於（以上數字）」。並說，期待良率能每月提升，到今年年底，Panther Lake的良率便有望進步至量產水準。

消息人士也說，英特爾過往追求良率達到50%以上，才會提高產量，因提早一點開始，都有損及利潤的風險；並表示，一般來說要到良率70%-80%左右，英特爾才能獲取最大利潤。