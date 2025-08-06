AI軍工飆股Palantir 營收大躍進

人工智慧（AI）軟體與數據分析業者Palantir在美股4日盤後公布，上季營收年增48%，單季營收首度達到10億美元，同時將全年度營收預估上調至41.4億-41.5億美元，高於市場預估，AI技術顯然如其所說，對該公司業務帶來「驚人影響」。

在截至6月底的第2季期間，Palantir營收達10億美元，優於市場平均預估的9.39億美元。在美國的成長尤其強勁，銷售額年增68%至7.33億美元。淨利則大增144%至3.267億美元，相當於每股盈餘13美分。Palantir表示，上季敲定了66筆規模至少500萬美元的交易、42筆規模至少1,000萬美元的交易，合約總價值年增140%至22.7億美元。

Palantir在紐約5日早盤勁揚8.5%，報每股174.4美元，再創新高。該公司股價過去一年飆漲逾500%，市值突破3,790億美元，躋身美國市值前20大公司之列，超越Salesforce、IBM和思科， 在美國科技業排得進前10大。但根據FactSet的資料，Palantir依預期獲利計算的本益比為276倍，高於特斯拉的177倍。

執行長卡普在給股東的信函中提到， AI的突破幫助帶動公司成長，尤其是大型語言模型（LLM）的發展，以及驅動這些模型所需的晶片，Palantir著眼於成為「未來首屈一指的軟體公司」，而「市場正在覺醒、迎向這一現實」。

Third Bridge公司分析師柏格表示，Palantir的美國業務「表現出色」，是需求強勁的重要指標，尤其AI產品受到重視。

Palantir長期以來是美國政府的重要合約業者，合作對象包括美軍、烏克蘭等軍隊，以及新興的國防科技新創公司。上季來自美國政府的營收年增53%，達4.26億美元；而美國商業市場的成長更快，營收年增93%，達3.06億美元。

Palantir上季強化與五角大廈的合作關係，與美國太空軍和陸軍簽訂新合約。根據高層主管在財報會議上的說法，公司已經把與美國陸軍的15個主要合約及60個相關合約整合為一項單一協議，即為期十年、價值100億美元的協議。雖然這項協議是要為美國政府節省成本，對提升Palantir的獲利並無直接貢獻，但分析師指出，此案可能成為未來聯邦政府合約的新典範。