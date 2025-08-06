日擬增產稻米 擴大出口

日本政府將揚棄長達數十年的稻米產量上限政策，鼓勵農民增加水稻種植，以擴大出口，並緩解民眾對生活成本持續上漲的不滿。

日本首相石破茂5日在一場部長級會議上說：「我們將調整政策，提高稻米產量，期能更靈活、更全面因應供需變化。」

他並表示，政府還將努力確保稻田能傳承給子孫後代，並敦促農民把握出口機會，「我們將全力以赴，大幅增加出口，即使美國實施新關稅措施，也將無所畏懼。」由於日本料理日益受歡迎，海外的日式餐廳也跟著增加，今年上半年稻米的出口量增加了22.6%。

彭博資訊報導，這項政策轉變可能會受到農民歡迎，一些農民對限制稻米生產以及政府干預稻米價格的作法感到不滿。目前，政府提供補貼，鼓勵農民減少稻米耕作、改種其他作物，以支撐米價。

政府干預稻米供應，導致供需缺口緊張，無法吸收突然激增的需求，而政府政策轉變有助於增加稻米產量，並可避免重蹈去年米價突然大漲的覆轍。過去幾年來，日本實質薪資增速跟不上物價飆升，稻米已成為通膨拖累家庭支出的象徵。今年春季米價較去年同期漲了一倍，但在政府釋出緊急庫存後，米價漲幅已放緩。

日本政府在1970年代實施這項干預政策，以管理稻米供應過剩、確保米價不會下跌。政府除了鼓勵種植其他作物外，還設定稻米供應量「目標」，實際上限制了稻米產量。