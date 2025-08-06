日擬增產稻米 擴大出口

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

日本政府將揚棄長達數十年的稻米產量上限政策，鼓勵農民增加水稻種植，以擴大出口，並緩解民眾對生活成本持續上漲的不滿。

日本首相石破茂5日在一場部長級會議上說：「我們將調整政策，提高稻米產量，期能更靈活、更全面因應供需變化。」

他並表示，政府還將努力確保稻田能傳承給子孫後代，並敦促農民把握出口機會，「我們將全力以赴，大幅增加出口，即使美國實施新關稅措施，也將無所畏懼。」由於日本料理日益受歡迎，海外的日式餐廳也跟著增加，今年上半年稻米的出口量增加了22.6%。

彭博資訊報導，這項政策轉變可能會受到農民歡迎，一些農民對限制稻米生產以及政府干預稻米價格的作法感到不滿。目前，政府提供補貼，鼓勵農民減少稻米耕作、改種其他作物，以支撐米價。

政府干預稻米供應，導致供需缺口緊張，無法吸收突然激增的需求，而政府政策轉變有助於增加稻米產量，並可避免重蹈去年米價突然大漲的覆轍。過去幾年來，日本實質薪資增速跟不上物價飆升，稻米已成為通膨拖累家庭支出的象徵。今年春季米價較去年同期漲了一倍，但在政府釋出緊急庫存後，米價漲幅已放緩。

日本政府在1970年代實施這項干預政策，以管理稻米供應過剩、確保米價不會下跌。政府除了鼓勵種植其他作物外，還設定稻米供應量「目標」，實際上限制了稻米產量。

稻米 農民 日本料理

延伸閱讀

中南部豪雨釀災石破茂為台灣加油 賴總統推文致謝

這檔日股ETF表現帶勁 選股獨到逆勢抗震

日關稅協議難以實施！他示警「台灣別急送保護費」：台股將立刻反應

關稅戰 瑞郎避險地位動搖

相關新聞

美貿易逆差兩位數縮減 大於市場預期 反映企業拉貨效應逐漸消退

美國6月貿易逆差縮減至近兩年來最小，比5月減少16%，減幅大於市場預期。隨著企業進口回落，顯然扭轉關稅威脅帶動進口商品今...

AI軍工飆股Palantir 營收大躍進

人工智慧（AI）軟體與數據分析業者Palantir在美股4日盤後公布，上季營收年增48%，單季營收首度達到10億美元，同...

英特爾18A晶片 良率不及格

路透引述匿名消息人士報導，英特爾採用自家18A製程的Panther Lake晶片，良率仍然很低。英特爾寄望18A製程能為...

OECD示警 企業投資疲弱

經濟合作發展組織（OECD）警告，疲弱的企業投資正威脅全球經濟成長，尤其在遭遇全球金融海嘯和新冠肺炎疫情衝擊之後，先進經...

日擬增產稻米 擴大出口

日本政府將揚棄長達數十年的稻米產量上限政策，鼓勵農民增加水稻種植，以擴大出口，並緩解民眾對生活成本持續上漲的不滿。

川普點讚 服飾迷因股暴紅

美國服飾品牌American Eagle（AE）股價4日飆漲24%，創2000年來最大單日漲幅，美國總統川普在社群媒體上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。