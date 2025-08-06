OECD示警 企業投資疲弱

經濟合作發展組織（OECD）警告，疲弱的企業投資正威脅全球經濟成長，尤其在遭遇全球金融海嘯和新冠肺炎疫情衝擊之後，先進經濟體的企業支出大多都未能重返歷史趨勢水準。

根據OECD公布的最新數據，成員國淨投資占國內生產毛額（GDP）比率已下滑，從2008年金融危機來襲前的2.5%降至1.6%（取OECD中間值），疫情使情況雪上加霜。

即將卸任OECD首席經濟學家、轉任葡萄牙央行總裁的裴瑞哈（Alvaro Pereira）說，企業在新計畫投入的支出若未能回升，OECD諸國「成長將難以為繼」。

這份報告追蹤的34個先進經濟體中，僅兩國截至去年為止的淨投資趨勢超越金融海嘯前的水準：以色列和葡萄牙。有六國的投資高於疫前水準，包括加拿大、義大利和澳洲。

目前OECD的平均投資仍比疫前趨勢低6.7個百分點，與金融海嘯前的趨勢水準相比更陡降20%。

多重因素導致這種現象，但普遍的政策不確定性是關鍵因素，以致企業遭連番震撼襲擊的同時對投資裹足不前。

美國總統川普祭出關稅亂無章法，也給企業新的理由擱置大型投資決定。OECD報告顯示，各大產業的企業投資全面下滑。

裴瑞哈說：「自金融危機以來，不確定性就非常普遍，我們又遭遇許多大型危機。如果不再投資，成長遲早會難以維繫。這絕對至關重要。」

OECD的分析發現，經濟政策不確定性若增加1個標準差，會導致一年後企業投資成長率減少1個百分點。這是因為企業不確定全球需求展望如何時，對長期投資計畫也變得躊躇不前。

數位及知識產業相關投資成長強勁，仍未能抵銷實體資產折舊率升高和投資乏力的衝擊，導致企業投資占經濟產值比率持續走下坡。

OECD指出，如果不確定性持續居高不下，到明年底前，實質投資可能因此縮減1.4個百分點。

金融海嘯過後，資本取得的成本降低，但OECD研究發現，企業未能趁機積極投資，許多國家的公司比海嘯前傾向提高股利。