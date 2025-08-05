川普預告晶片關稅…美股早盤盡墨 台積電ADR摔2%

儘管Palantir一度引領那斯達克指數開盤上揚，但川普同日接受CNBC專訪預告，未來一周將宣布半導體、晶片和藥品關稅，加上美國服務業數據欠佳，四大指數隨後轉跌。

道瓊工業指數早盤跌0.4%，標普500指數和那斯達克指數均跌0.3%，費城半導體指數跌1%；台積電ADR挫2%，輝達跌1%。

人工智慧（AI）飆股Palantir 4日盤後公布財報，上季營收年增48%，單季營收首度達到10億美元，5日早盤一度躍漲8.9%。

其他個股方面，American Eagle 5日早盤重挫逾4%。該公司股價前一個交易日（4日）股價勁揚24%，創2000年來最大單日漲幅，因川普在社群媒體上盛讚該公司廣告。

NewEdge Wealth投資長Cameron Dawson表示，「投資人必須尊重當前市場動能，目前仍處於非常強勁的多頭趨勢中」，不過，「進入8月後，市場出現震盪也不會令人意外」。

超微（AMD）和電動車製造商Rivian等公司預計在5日盤後公布財報。根據FactSet數據，標普500指數已公布財報的370家企業中，逾81%獲利優於市場預期。