路透：英特爾Panther Lake良率低 18A製程阻礙重重

路透引述匿名消息人士報導，英特爾採用自家18A製程的Panther Lake晶片，良率仍然很低。英特爾一直寄望18A製程能為贏得晶圓代工訂單鋪路，並恢復在高階及高利潤晶片的優勢。

消息人士透露，英特爾採用18A製程生產的Panther Lake晶片，僅有一小部分品質足堪交付客戶。良率如此之低，意味著該公司可能難以在近期內，使這款高階筆電晶片有利可圖。

數個月來英特爾向投資者承諾，將增產18A製程晶片。該公司斥資數十億美元開發18A製程，包含興建或升級數間工廠，目標是挑戰台積電在晶片製造領域的重量級地位。

據消息來源表示，截至去年年底為止，英特爾生產的Panther Lake晶片中，僅約5%符合其規格；到今年夏天，良率則提升至約10%，但該人士警告，若計入未達所有效能目標的晶片，英特爾能宣稱的良率數字可能更高。路透並未得知目前的確切良率。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）上月底受訪駁斥良率5%、10%的說法，表示「良率高於（以上數字）」。並說，期待良率能每月提升，到今年年底，Panther Lake的良率便有望進步至量產水準。

消息人士說，英特爾過往追求良率達到50%以上，才會提高產量，因提早生產有損及利潤的風險；並表示，一般來說要到良率70%-80%左右，英特爾才能獲取最大利潤。他們透露，Panther Lake晶片預定第4季問市，要在此之前大幅提升良率相當困難，但良率若未能改善，英特爾或許必須出售低利潤晶片、甚至賠本開賣。

消息人士說，18A製程大幅改變製造方式，又同時引入新技術，比方能改善能源傳輸的新一代電晶體設計及功能，生產晶片的複雜性，為製造帶來風險。