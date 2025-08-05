快訊

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電不止一次

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

台灣等政府需求助攻 星鏈對手Eutelsat營收優於預期

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

擁有低軌衛星服務OneWeb的法國衛星營運商Eutelsat（歐洲電信衛星）今天公布，至6月30日結束的全年度營收優於預期，歸功於台灣等政府及企業客戶對其衛星網路服務需求增加。

路透社報導，歐洲各國政府為了降低對美國衛星服務供應商的依賴，例如美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink），因而尋求國內發展的解決方案，這使得Eutelsat今年大受關注。

Eutelsat公布，其影片傳訊、連網與政府服務等業務全年度營收合計達到12億3000萬歐元（約新台幣425億元），較上年度增加0.8%，並高於Eutelsat提供的財務分析師意見調查平均預估的12億1000萬歐元。

Eutelsat希望藉由在星鏈稱霸的衛星網路服務市場占有一席之地，以彌補其影片業務收入持續下滑。

不過， Eutelsat執行長法拉謝（Jean-FrançoisFallacher）今天也告訴媒體記者，他們「將不會在消費市場與星鏈或亞馬遜（Amazon）的Kuiper（古柏）硬碰硬」，而是會把焦點放在使其具有競爭力的領域，例如政府服務、飛機上連網及海上服務。

Eutelsat公布，其低軌衛星業務全年度營收激增84.1% 至1億8700萬歐元。法拉謝表示，政府服務營收增加來自他們在烏克蘭提供的服務，以及其他美國以外國家的需求成長，尤其是台灣。

儘管如此，Eutelsat全年度仍呈現虧損11億歐元（約新台幣380億元），部分歸咎於其地球靜止軌道（GEO）資產減值。

Eutelsat擁有34枚GEO衛星和600多枚低軌衛星，其中低軌衛星是由其2023年收購的英國公司OneWeb負責經營。

衛星 美國 星鏈

延伸閱讀

澳洲國家衛星網路採購案選Kuiper棄星鏈 引發議論

華通、昇達科 選長天期

跟著福八升空去！芳興、鐳洋、創未來研發3顆立方衛星 10月發射

佳邦馬來西亞廠拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機

相關新聞

路透：英特爾Panther Lake良率低 18A製程阻礙重重

路透引述匿名消息人士報導，英特爾採用自家18A製程的Panther Lake晶片，良率仍然很低。英特爾一直寄望18A製程...

進口熱潮消退 美國6月貿易逆差創近兩年新低

隨著企業進口回落，扭轉今年稍早激增態勢，美國6月貿易逆差縮減至近兩年來最小，低於經濟學家預期。

巿場有信心聯準會將降息 亞股追隨美股收漲

儘管對美國經濟和總統川普關稅政策還是不無疑慮，投資人越來越有信心美國聯邦準備理事會（Fed）下個月將會降息，亞洲股巿今天...

華爾街投資機構警告 美股短期將出現10%-15%回檔

摩根士丹利、德意志銀行及Evercore ISI公司等機構4日同聲提出警告，提醒客戶應為美股將在未來幾周或數月內出現短期...

不畏中美關係緊張 陸企赴美上市逆勢升溫創新高

儘管中美關係持續緊張、華府加強對陸企監管，路透報導，今年仍有創紀錄數量的大陸企業計劃赴美掛牌。專家認為，大陸審查嚴格、募...

投資人押注9月降息 分析師舉3理由潑冷水

美股周一反彈，投資人押注聯準會最快9月降息，扭轉上周五就業數據引發的賣壓。不過，美國銀行全球研究（BofA Global...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。