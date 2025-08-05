台灣等政府需求助攻 星鏈對手Eutelsat營收優於預期

擁有低軌衛星服務OneWeb的法國衛星營運商Eutelsat（歐洲電信衛星）今天公布，至6月30日結束的全年度營收優於預期，歸功於台灣等政府及企業客戶對其衛星網路服務需求增加。

路透社報導，歐洲各國政府為了降低對美國衛星服務供應商的依賴，例如美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的星鏈（Starlink），因而尋求國內發展的解決方案，這使得Eutelsat今年大受關注。

Eutelsat公布，其影片傳訊、連網與政府服務等業務全年度營收合計達到12億3000萬歐元（約新台幣425億元），較上年度增加0.8%，並高於Eutelsat提供的財務分析師意見調查平均預估的12億1000萬歐元。

Eutelsat希望藉由在星鏈稱霸的衛星網路服務市場占有一席之地，以彌補其影片業務收入持續下滑。

不過， Eutelsat執行長法拉謝（Jean-FrançoisFallacher）今天也告訴媒體記者，他們「將不會在消費市場與星鏈或亞馬遜（Amazon）的Kuiper（古柏）硬碰硬」，而是會把焦點放在使其具有競爭力的領域，例如政府服務、飛機上連網及海上服務。

Eutelsat公布，其低軌衛星業務全年度營收激增84.1% 至1億8700萬歐元。法拉謝表示，政府服務營收增加來自他們在烏克蘭提供的服務，以及其他美國以外國家的需求成長，尤其是台灣。

儘管如此，Eutelsat全年度仍呈現虧損11億歐元（約新台幣380億元），部分歸咎於其地球靜止軌道（GEO）資產減值。

Eutelsat擁有34枚GEO衛星和600多枚低軌衛星，其中低軌衛星是由其2023年收購的英國公司OneWeb負責經營。