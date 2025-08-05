進口熱潮消退 美國6月貿易逆差創近兩年新低

隨著企業進口回落，扭轉今年稍早激增態勢，美國6月貿易逆差縮減至近兩年來最小，低於經濟學家預期。

美國商務部5日公布的數據顯示，6月商品和服務貿易逆差為602億美元，比5月的717億美元減少16%，是2023年9月以來最低。彭博資訊訪調的經濟學家原本預期，美國6月貿易逆差將達到610億美元。

美國6月進口為3,375億美元，比5月減少128億美元或3.7%，出口微減0.5%至2,773億美元。