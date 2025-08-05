媒體大亨梅鐸進軍美西 「加州郵報」擬2026年初發行

媒體大亨梅鐸旗下新聞集團擁有「紐約郵報」及「華爾街日報」等知名報刊，如今準備進軍美國西岸，推出美國近15年來規模最大的日報「加州郵報」。

路透社報導，紐約郵報媒體集團（New York PostMedia Group）執行長兼發行人詹科拉（SeanGiancola）表示，加州郵報（The California Post）的總部將位於洛杉磯，預計2026年初發行。

詹科拉受訪時指出，加州郵報將橫跨手機、電腦、音訊、社群媒體和紙本報刊等多個平台，提供所謂「常識性新聞」（common-sense journalism）、名人及娛樂新聞，以及體育報導。

詹科拉說道：「我們已觸及洛杉磯（市場）的3百萬讀者，加州更有超過7百萬人…當地已經有一批人是我們品牌的基礎讀者。」

消息人士透露，新聞集團（News Corp）名譽主席梅鐸（Rupert Murdoch）認為加州深具市場潛力，並祝福這項新事業順利成功。

加州資深新聞從業人士韋柏（Jonathan Weber）表示，加州現有報刊堅持採用主流報導方式，或許加州郵報會是呈現不同聲音的機會，以反映美國此刻經歷的變革。

韋柏說：「也許可以嘗試更具攻擊性、更右傾、更具煽動力的報導方式。這可能是個較易切入的市場空缺。」

韋柏提到，加州郵報也面臨挑戰，例如紐約地鐵通勤族喜歡在搭車前買份紐約郵報（New York Post）來讀，但加州人通常習慣開車上班。