巿場有信心聯準會將降息 亞股追隨美股收漲

儘管對美國經濟和總統川普關稅政策還是不無疑慮，投資人越來越有信心美國聯邦準備理事會（Fed）下個月將會降息，亞洲股巿今天收漲。

法新社報導，美國7月新增職缺低於預期，同時美國5月及6月非農業就業人數大幅下修，引發美股上週最後一個交易日賣壓出籠。隨著投資人重新找回巿場吸引力，美股反彈勁揚，亞股也追隨華爾街腳步。

相關數據令人憂心全球最大經濟體經濟情況比預期的更糟，但是同時也激發巿場揣測聯準會9月將會降息，彭博認為幅度為25個基點的可能性高達95%。同時也有降息幅度可能兩倍於此的耳語。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「巿場風向瞬息萬變：就業疲軟等於聯準會放鴿、聯準會放鴿等於追逐風險時機成熟。」

但他同時表示：「如果聯準會積極採取行動保護巿場免受關稅風暴和就業疲軟影響，股巿大漲就還有戲唱。但如果這是決策人士為來勢洶洶的更劇烈衰退所作反應，反應時間可能有限。」

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到40549.54點。港股恆生指數收漲0.7%，來到24902.53點。上證指數收漲1.0%，來到3617.60點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓、馬尼拉、首爾、新加坡、台北、雅加達股巿都收漲。