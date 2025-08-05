快訊

不念金了！少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

比亞迪將繞道掛「騰勢」品牌登台？ 經濟部表態了

澳洲國家衛星網路採購案選Kuiper棄星鏈 引發議論

中央社／ 雪梨5日綜合外電報導

澳洲國有「國家寬頻網路」為繼續提供偏遠地區衛星網路服務，選擇與尚未經考驗的亞馬遜（Amazon）Kuiper（古柏）低軌衛星計畫合作，而非馬斯克已營運成熟的星鏈（Starlink）。

路透社報導，負責營運澳洲「國家寬頻網路」（National Broadband Network，NBN）的國家寬頻網路公司（NBN Co）與亞馬遜發布聯合聲明表示，明年起Kuiper的衛星將逐步取代定於2032年退役的2枚澳洲政府擁有的衛星。

這份合約的目的，是讓澳洲國家寬頻網路的地面網絡覆蓋不到的約30萬個家庭與企業，也能享有高速的衛星網路服務。聲明並未揭露合約財務細節。

Kuiper是讓數千顆低軌衛星利用光學鏈路（opticallink）相互連接，並與地面上的天線和其他連接點通訊。這筆交易意味營運規模大許多的星鏈錯失商機。

星鏈是美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）旗下部門，自2019年上路以來已有8000枚低軌衛星，是目前世界最大衛星網路服務供應商。

業界數據顯示，星鏈在澳洲有25萬多名客戶。澳洲最大2家電信業者代銷星鏈家用碟型天線，一些澳洲政府單位如澳洲選舉委員會（Australian ElectoralCommission）也與星鏈簽有合約。

反觀今年4月才啟用的Kuiper目前僅有78枚衛星。但據澳洲國家寬頻網路公司和亞馬遜的說法，Kuiper最終將有3200多枚衛星。

澳洲國家寬頻網路公司未說明選擇Kuiper的原因，僅表示這項決定遵循嚴謹的採購流程。其區域和遠距服務開發長威廉斯（Gavin Williams）說：「亞馬遜Kuiper的確尚未在澳洲或全球推出服務，但據報導他們將約150億美元（約新台幣4500億元）投入這項計畫。」

當威廉斯被問到，星鏈為馬斯克所有，是否影響這起採購決定，他僅回覆說，澳洲國家寬頻網路公司在符合監管與法律規範下提供關鍵基礎設施，而「在採購過程中，因此所需顧及的技術、營運及商業要求，都經過仔細考量及公開討論 。」

澳洲 網路 衛星

延伸閱讀

馬斯克衝刺AI 將推出文字轉影片工具 緯創、英業達等協力廠受惠

馬斯克衝刺AI 光通訊廠跟著吃香喝辣

1分鐘看世界／越南電動車廠「越快」攻海外 到印度試水溫 新廠啟用

馬斯克表態挺川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

相關新聞

巿場有信心聯準會將降息 亞股追隨美股收漲

儘管對美國經濟和總統川普關稅政策還是不無疑慮，投資人越來越有信心美國聯邦準備理事會（Fed）下個月將會降息，亞洲股巿今天...

華爾街投資機構警告 美股短期將出現10%-15%回檔

摩根士丹利、德意志銀行及Evercore ISI公司等機構4日同聲提出警告，提醒客戶應為美股將在未來幾周或數月內出現短期...

不畏中美關係緊張 陸企赴美上市逆勢升溫創新高

儘管中美關係持續緊張、華府加強對陸企監管，路透報導，今年仍有創紀錄數量的大陸企業計劃赴美掛牌。專家認為，大陸審查嚴格、募...

投資人押注9月降息 分析師舉3理由潑冷水

美股周一反彈，投資人押注聯準會最快9月降息，扭轉上周五就業數據引發的賣壓。不過，美國銀行全球研究（BofA Global...

「大又美」增企業現金流助威股市 抵消關稅不確定因素

華爾街日報4日分析，「大又美法」為大型企業灌注現金流的省稅好處開始出現，剛好抵消關稅與其他政策的不確定因素。簡而言之，法...

加拿大牧場2主因大減養牛數量 牛肉漲3成變奢侈品

自1月以來，加拿大各類牛肉售價平均上升30%，牛肉好像變成「奢侈品」。天氣持續乾旱加上飼料昂貴，導致畜牧場減少養牛數量，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。