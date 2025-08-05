華爾街投資機構警告 美股短期將出現10%-15%回檔

摩根士丹利、德意志銀行及Evercore ISI公司等機構4日同聲提出警告，提醒客戶應為美股將在未來幾周或數月內出現短期回檔預作準備，因為經濟數據正在惡化。

摩根士丹利策略專家威爾森預測，標普500指數第3季最多將回檔10%，因為關稅打擊消費者及企業財務。他表示，「過去兩周來我們強調投資人應預期第3季股市將小幅回檔」。

Evercore ISI專家伊曼紐預料，美股將回檔15%；德銀團隊則表示股市早就應該小幅回檔。

投資機構的說法，與上周公布的通膨數據升高、就業報告疲軟及消費支出偏弱等數據相呼應。再者，股市將進入每年通常最弱的時段。過去30年來，標普500指數每年表現最差的時段是8月及9月，平均每月下跌0.7%，而其他月份則是平均上漲1.1%。

此外，美股已經明顯偏貴。標普500指數的14日相對強弱指數（RSI），上周衝到76，是2024年7月來高點，而70以上通常被認為是「過熱」。選擇權市場也顯示投資人擔憂股市回檔，因為賣權的價格已經上漲。

不過投資機構雖擔心股市短期回檔，但仍建議逢跌即買（BTD）。伊曼紐強調，儘管預期美股將出現震盪，但長期多頭格局仍然完好，並建議投資人繼續投資，尤其是人工智慧（AI）概念股。威爾森也表示，「下跌時我們將是買家」。