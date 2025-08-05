不畏中美關係緊張 陸企赴美上市逆勢升溫創新高

儘管中美關係持續緊張、華府加強對陸企監管，路透報導，今年仍有創紀錄數量的大陸企業計劃赴美掛牌。專家認為，大陸審查嚴格、募資不易，這是促使大陸企業轉向美國市場，並透過SPAC加速掛牌。

路透指，律師事務所K&L Gates指，2025年上半年已有36家以中小型企業為主的大陸企業在美國上市，延續2024年64家赴美上市創新高的勢頭。其中許多企業透過特殊目的收購公司（SPAC）的方式上市，無需經過冗長的首次公開募股（IPO）流程即可掛牌上市。

根據公開資訊，目前有超過40家大陸公司排隊申請在那斯達克上市，包括一家行動廣告商與一家中藥製造商，若全數成功，將刷新年度新高紀錄。上述數字尚未包含保密遞件申請的公司。

K&L Gates合夥人巴茲（David Bartz）透露，目前已有一批「穩定成長」的大陸客戶準備赴美首次發行股票，今年可能創下新紀錄或接近紀錄。據悉，自2023年北京當局收緊上市規則來，陸企在大陸境內掛牌上市變得更難，加上美國資本市場規模與估值優勢，種種因素提升透過SPAC赴美掛牌的吸引力，推動陸企赴美意願。

資料顯示，截至3月，已有超過100家大陸企業在美上市，總市值約1兆美元，包括阿里巴巴、京東與百度等企業。4月，大陸茶飲連鎖品牌霸王茶姬（Chagee）於那斯達克掛牌，籌資4.11億美元，為今年陸企在美最大IPO案。

Alliance Global Partners董事總經理Karen Mu指，越來越多尚未盈利甚至無營收的新創科技公司，透過SPAC加速籌資進程。SPACInsider數據顯示，2024年美國SPAC上市公司數量幾近翻倍達57家，2025年迄今已增至76家。

然而，大陸企業赴美熱潮也引發美國國會關注。美國國會議員於5月再次呼籲下市大陸企業，理由為國安風險。6月，美國證券交易委員會（SEC）點名大陸，擬提高外國公司上市資訊披露標準。

路透認為，大陸企業加速赴美與其國內嚴格上市門檻有關。主板要求企業有一定規模或獲利，科技類板塊則需符合國家政策導向或生業發展標準。Aerion Capital管理合夥人Steve Markscheid指，美國上市審查標準較為客觀，但「在中國情況較為主觀，監管機構需評估企業是否夠好，只有認為『好』的公司才能上市。」

據Merits & Tree律師事務所分析，大陸企業平均需9至12個月獲得IPO核准，香港為6至9個月，美國僅需4至6個月。星輝交易顧問、Balloch Holding負責人Ronald Shuang指出，對新創企業而言，「中國的上市幾乎是不可能的任務」。