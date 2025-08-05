快訊

沈玉琳住院8天「病因不明」 傳老婆芽芽將與主治醫師開記者會

整理包／普發現金一萬來了？預習領取資格、入帳方式 可能發放時間曝光

高雄警凌晨「分隔島拔香菇」是誰下令？員警給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

投資人押注9月降息 分析師舉3理由潑冷水

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行全球研究預測聯準會2026年前都不會降息，因為美國勞動供需同步下降，整體失業水準仍屬溫和。美聯社
美國銀行全球研究預測聯準會2026年前都不會降息，因為美國勞動供需同步下降，整體失業水準仍屬溫和。美聯社

美股周一反彈，投資人押注聯準會最快9月降息，扭轉上周五就業數據引發的賣壓。不過，美國銀行全球研究（BofA Global Research）認為市場可能過度樂觀，並重申對於聯準會2026年前都不會降息的預測。

雖然聯邦資金期貨價格顯示，9月降息機率高達85%，但BofA指出，美國勞動市場並未明顯疲軟。外籍勞工自4月起減少逾80萬人，反映勞動供需同步下降，失業率持穩，即便新增就業放緩，整體失業水準仍屬溫和。聯準會主席鮑爾也曾表示，若失業率穩定，就不會過度解讀聘雇放緩。

其次，BofA補充表示，自家信用與簽帳卡數據顯示，美國消費支出近期走強，可能支撐經濟動能。

而真正讓聯準會擔心的是通膨未見明顯降溫。BofA認為，川普新一輪關稅將加劇物價壓力，聯準會距離達成通膨目標還很遙遠。此時降息會是建立在對勞動市場惡化的預期上，而非實質證據。

BofA指出，除非7、8月通膨明顯降溫，或8月失業率升至4.4%，否則9月降息機率不高。

通膨 失業 美股 降息 聯準會

延伸閱讀

擺開聯準會糾結 放大債市投資版圖

降息循環及美元趨貶 新興市場後市可期

債券噴出去了…Fed降息預期升溫！8月高息債ETF成投資焦點 法人點名五大強棒

道指飆近600點…收復前一日跌幅 史指結束連4跌

相關新聞

不畏中美關係緊張 陸企赴美上市逆勢升溫創新高

儘管中美關係持續緊張、華府加強對陸企監管，路透報導，今年仍有創紀錄數量的大陸企業計劃赴美掛牌。專家認為，大陸審查嚴格、募...

投資人押注9月降息 分析師舉3理由潑冷水

美股周一反彈，投資人押注聯準會最快9月降息，扭轉上周五就業數據引發的賣壓。不過，美國銀行全球研究（BofA Global...

「大又美」增企業現金流助威股市 抵消關稅不確定因素

華爾街日報4日分析，「大又美法」為大型企業灌注現金流的省稅好處開始出現，剛好抵消關稅與其他政策的不確定因素。簡而言之，法...

加拿大牧場2主因大減養牛數量 牛肉漲3成變奢侈品

自1月以來，加拿大各類牛肉售價平均上升30%，牛肉好像變成「奢侈品」。天氣持續乾旱加上飼料昂貴，導致畜牧場減少養牛數量，...

鴻海處分俄亥俄州廠地 深化AI鏈合作

鴻海集團4日公告，擬處分集團位於俄亥俄州的廠房與土地。業界分析，鴻海集團這次把原本發展電動車的俄州Lordstown廠區...

軍工業又一起併購 無人機製造商Destinus 以2.23億美元收購AI公司

支援烏克蘭的無人機新創業者Destinus，正計劃以現金加股票總值1.8億瑞郎（2.23億美元）收購瑞士航空自動駕駛系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。