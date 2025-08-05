投資人押注9月降息 分析師舉3理由潑冷水

美股周一反彈，投資人押注聯準會最快9月降息，扭轉上周五就業數據引發的賣壓。不過，美國銀行全球研究（BofA Global Research）認為市場可能過度樂觀，並重申對於聯準會2026年前都不會降息的預測。

雖然聯邦資金期貨價格顯示，9月降息機率高達85%，但BofA指出，美國勞動市場並未明顯疲軟。外籍勞工自4月起減少逾80萬人，反映勞動供需同步下降，失業率持穩，即便新增就業放緩，整體失業水準仍屬溫和。聯準會主席鮑爾也曾表示，若失業率穩定，就不會過度解讀聘雇放緩。

其次，BofA補充表示，自家信用與簽帳卡數據顯示，美國消費支出近期走強，可能支撐經濟動能。

而真正讓聯準會擔心的是通膨未見明顯降溫。BofA認為，川普新一輪關稅將加劇物價壓力，聯準會距離達成通膨目標還很遙遠。此時降息會是建立在對勞動市場惡化的預期上，而非實質證據。

BofA指出，除非7、8月通膨明顯降溫，或8月失業率升至4.4%，否則9月降息機率不高。