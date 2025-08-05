軍工業又一起併購 無人機製造商Destinus 以2.23億美元收購AI公司

支援烏克蘭的無人機新創業者Destinus，正計劃以現金加股票總值1.8億瑞郎（2.23億美元）收購瑞士航空自動駕駛系統開發商Daedalean。

這兩家公司周二發布聯合聲明表示，Destinus併購Daedalean後，將強化在研發攻擊型無人機和超音速飛機的人工智慧（AI）實力。交易預計在年底前完成。

這是歐洲國家承諾大幅增加軍事支出後，國防領域又一起併購潮。在AI熱潮和企業追求成長的激勵下，全球今年1至7月併購交易已達到2.6兆美元，創2021年同期以來最高。

在國防領域，外界焦點多集中在無人機和無人系統，這些裝備已成為烏克蘭戰場的關鍵武力。最近Helsing和Quantum Systems在內的多家歐洲無人機新創公司，均完成大規模籌資。

總部設在荷蘭的 Destinus 成立於2021年。彭博新聞6月曾報導，Destinus 和投資人洽商融資，估值可望達到15億歐元（17億美元）。知情人士當時透露，Destinus 一年的未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷獲利約為7,500萬歐元。

Destinus創辦人兼執行長Mikhail Kokorich證實正在募資，但不願透露條件。該公司迄今已籌得逾2億歐元。

Kokorich在電子郵件中表示，Daedalean有助該公司的武器系統在不依賴衛星導航的情況下進行操控，這項能力因俄羅斯電子戰技術的進展變得格外重要。

Daedalean成立於2016年，研發機器學習軟體和攝影系統，讓飛行器在沒有衛星或全球定位系統（GPS）的情況下，也能辨識障礙物並繪製地形圖。該公司最初專注於研發電動垂直起降（eVTOL）載具，原本定位為空中計程車，但這個產業一直難以打開商業市場。2024年，Daedalean表示正和義大利國防承包商李奧納多公司（Leonardo）進行試飛。

Kokorich表示，Destinus過去曾和Daedalean密切合作，未來將把該公司技術應用於軍事和民用領域。他說：「對所有參與的人來說，很明顯正式結合是合理的下一步。」

Kokorich 是俄羅斯人，2024年因為反對俄烏戰爭及普丁政府政策而放棄俄國籍。Daedalean表示，該公司至今已籌得1億美元資金，投資人包括霍尼韋爾國際公司（Honeywell International）的創投部門。