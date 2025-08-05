全球晶片製造巨擘投資額三年來首見成長 台積電超越英特爾一倍多

日媒分析，由於人工智慧（AI）晶片需求火熱，全球前十大半導體製造商今年的資本支出預料將成長7%到1,350億美元，為三年來首見增長，台積電（2330）、SK海力士（SK Hynix）及中芯國際（SMIC）等六家業者今年的支出額都將高於去年，台積電投資額更比英特爾（Intel）高出一倍多。

台積電今年資本預料將支出380億-410億美元，比去年增加約30%，SK海力士提高今年資本支出到三年高點，中芯國際今年支出額將達創紀錄的75億美元，美光（Micron）止於8月的全年度資本支出也將跳增70%至約140億美元。

相較下，英特爾將縮減資本支出約30%到約180億美元，還不到台積電的一半；英特爾已宣布，將暫停德國和波蘭晶圓廠的興建計畫，哥斯大黎加的組裝與測試營運也會整併到越南與馬來西亞，並將進一步放慢俄亥俄州晶圓廠的興建步調。南韓券商預估，三星電子今年支出額將約為和去年持平的350億美元。

國際半導體產業協會（SEMI）推估，全球製造商計劃2025-2027年興建108座新廠，中國大陸未來三年也將投資超過1,000億美元於晶片製造設備。