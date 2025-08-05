孫正義押寶AI晶片王者 軟銀集團增持Nvidia與台積電

日本的軟銀集團持續加碼對AI領域工具和硬體的布局。最新監管文件顯示，今年第1季，該集團大幅增持輝達（Nvidia）至約30億美元，遠高於前一季的10億美元，同時新購入約3.3億美元的台積電（2330）與1.7億美元的甲骨文（Oracle）股票。

孫正義正試圖以旗下晶片設計商安謀（Arm）為核心，串聯輝達、台積電等關鍵夥伴，構建AI半導體生態系。分析師指出，增持輝達可能協助軟銀取得稀缺AI晶片的優先供應權。此舉也被視為彌補早年錯失輝達AI行情的一步棋。

受惠於輝達與台積電的股價自4月低點分別反彈90%與40%，軟銀在帳面上獲利可觀，市場預期其8月財報將轉虧為盈。該股上月創下歷史新高。

孫正義近期主導多項大型合作案，包括與OpenAI、甲骨文，以及阿布達比投資基金MGX共組5,000億美元合資公司星際之門（Stargate），並洽談在亞利桑那州打造1兆美元AI製造園區，目標使軟銀躍升「AI超級智慧時代的平臺主導者」。

軟銀預計本周四公布財報。市場關注軟銀後續資產處分計畫，該公司6月已出售T-Mobile持股籌資48億美元，財務長後藤芳光強調，集團淨資產達25.7兆日圓（1,750億美元），資金充裕支持戰略投資。