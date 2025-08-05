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墨比爾斯說目前現金持倉達50% 對中國宜持觀望態度

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Mobius Investments公司創辦人兼執行長墨比爾斯。（彭博資訊）
Mobius Investments公司創辦人兼執行長墨比爾斯。（彭博資訊）

新興市場教父之譽的資深投資家墨比爾斯（Mark Mobius）堅持4月時現金為王的觀點，表示目前投資組合中約50%為現金。

投資公司Mobius Investments創辦人兼執行長墨比爾斯接受彭博電視採訪時表示：「市場已經漲得太高了，難以找到便宜的資產…大部分公司的估值都非常高。期望值也很高。」他說，持有現金仍然可以獲得4%-5%的非常好的報酬。今年4月底時，墨比爾曾表示旗下基金95%的部位是現金。

墨比爾斯除了透露目前投資組合中約50%為現金，還表示其餘50%的部位投資於股票，尤其是當前新興市場看上去開始變得更加光明。墨比爾斯說，過去一年左右，新興市場跟上了美國市場的步調，預期一旦關稅談判完成，可能在未來四或五個月左右，新興市場還會進一步走強。

對於當前主導市場的美國關稅，墨比爾斯認為眼光要放長遠，「六、七個月以後，當貿易談判完成時，最終一個更好的世界將浮現，全球的貿易情勢也將公平地多」。

不過，墨比爾斯同時指出，目前而言最大的問題是中國大陸，即「中國是否願意取消所有的非關稅壁壘」。他說，「如果美國與中國之間的談判成功的話，許多非關稅壁壘將會消失，不僅有利於美國，也有利於其他與中國有貿易往來的國家」。

因此，他認為暫時對中國市場持觀望態度是一個好的做法，以待美中談判情勢更加明朗。但他也指出，可以有加選擇地投資例如AI、中國的科技產業等領域。

報酬 美國 關稅 新興市場 貿易談判

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