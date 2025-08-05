川普擬高關稅懲印度購俄油 誰是俄財源大戶一次看
印度不滿美國和歐盟為購買俄國石油一事而盯上他們。統計顯示，俄烏戰爭爆發後，印度的俄油進口增幅顯著，歐盟則仍是俄國天然氣外銷大戶，印、歐的對俄貿易額均高。
美國CNBC新聞網報導，印度是針對川普的威脅作回應。川普4日表示，他將因向俄國採購石油「大幅提高」對印度關稅。川普上週公布調整後的對等關稅清單，對印度商品課徵的稅率為25%。
印度發布聲明強調，由於2022年俄烏戰爭爆發，傳統的石油供應源被歐洲占走，印度只能開始從俄國進口石油，華府當時還積極鼓勵印度進口此類油品，以加強全球能源市場穩定，「真相為正是這些批評印度的國家，放任自身與俄羅斯進行貿易」批評美歐雙重標準。
印度指出，歐洲與俄國的貿易不僅涵蓋能源，還有肥料、礦產品、化學品、鋼鐵以及機械和運輸設備。美國方面，則繼續從俄羅斯進口六氟化鈾用於核能產業，進口鈀用於電動車業，還有肥料及化學品。
● 採購俄油 印度2023年瞬間躍居大戶
根據國際能源總署（IEA）資料，俄烏戰爭前的2021年，歐盟進口俄國石油量高達每天350萬桶，是最大俄油進口地區，其次是中國的160萬桶，當時印度的俄油進口量僅每天10萬桶。
2022年2月底俄國入侵烏克蘭，2022全年歐盟的俄油進口量仍達每天310萬桶；中國為190萬桶，印度增至90萬桶。2023年歐盟的俄油進口降至每天60萬桶，中國240萬桶，印度暴增至200萬桶。2024年歐盟進一步降至每天40萬桶，中國維持240萬桶，印度190萬桶。
從國際能源總署資料可看出，歐盟進口俄油呈現顯著下降、中國小幅增加、印度增長顯著的趨勢。
英國廣播公司（BBC）指出，統計資料顯示俄國持續從向西方出口化石燃料賺取數十億美元，供作已進入第4年的侵烏戰爭財源。
自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄國藉出口化石燃料與相關製品賺得的金額，是烏克蘭從盟國拿到援助金額的3倍以上。烏克蘭的西方盟國付給俄國買化石燃料與相關製品的金額，也高於他們援助烏克蘭的總額。
石油與天然氣占俄國國家財政收入近1/3、占出口總額逾60%。石油與天然氣外銷收益，是維持俄國戰爭機器運轉的關鍵。
● 歐盟買燃料付俄金額 是援烏金額4倍
儘管西方祭出制裁措施，根據智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）的資料顯示，從2022年2月底入侵烏克蘭到今年5月29日止，俄國已從出口化石燃料獲得超過8830億歐元（約新台幣30.6兆）收入，來自實施制裁的國家就有2280億歐元，其中最大宗（約2090億歐元）來自歐盟成員國。
然而包括歐盟執委會在內的歐洲機構至今向烏克蘭提供的援助不過520多億歐元。
根據CREA資料，2024年俄國化石燃料的總收入僅較2023年下降5%，出口量也僅下降約6%。然而去年俄國原油出口收入仍增加6%，管線天然氣收入更年增9%。俄方估計，2024年俄國對歐洲的天然氣出口增加達20%，液化天然氣（LNG）出口量更創歷史新高。CREA指出，目前有一半的俄國液化天然氣外銷仍流向歐盟。
根據歐盟執委會數據，歐盟在2024年與俄羅斯的商品貿易額為675億歐元（約781億美元），服務貿易額在2023年仍達172億歐元。2024年歐盟是俄國第三大貿易夥伴，占俄國全球商品貿易總額的38.4%。
另據印度駐俄大使館資料，截至2025年3月止，印度與俄國雙邊貿易總額創下新高，達687億美元，是疫情前2019年約101億美元的5.8倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言