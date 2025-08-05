川普擬高關稅懲印度購俄油 誰是俄財源大戶一次看

印度不滿美國和歐盟為購買俄國石油一事而盯上他們。統計顯示，俄烏戰爭爆發後，印度的俄油進口增幅顯著，歐盟則仍是俄國天然氣外銷大戶，印、歐的對俄貿易額均高。

美國CNBC新聞網報導，印度是針對川普的威脅作回應。川普4日表示，他將因向俄國採購石油「大幅提高」對印度關稅。川普上週公布調整後的對等關稅清單，對印度商品課徵的稅率為25%。

印度發布聲明強調，由於2022年俄烏戰爭爆發，傳統的石油供應源被歐洲占走，印度只能開始從俄國進口石油，華府當時還積極鼓勵印度進口此類油品，以加強全球能源市場穩定，「真相為正是這些批評印度的國家，放任自身與俄羅斯進行貿易」批評美歐雙重標準。

印度指出，歐洲與俄國的貿易不僅涵蓋能源，還有肥料、礦產品、化學品、鋼鐵以及機械和運輸設備。美國方面，則繼續從俄羅斯進口六氟化鈾用於核能產業，進口鈀用於電動車業，還有肥料及化學品。

● 採購俄油 印度2023年瞬間躍居大戶

根據國際能源總署（IEA）資料，俄烏戰爭前的2021年，歐盟進口俄國石油量高達每天350萬桶，是最大俄油進口地區，其次是中國的160萬桶，當時印度的俄油進口量僅每天10萬桶。

2022年2月底俄國入侵烏克蘭，2022全年歐盟的俄油進口量仍達每天310萬桶；中國為190萬桶，印度增至90萬桶。2023年歐盟的俄油進口降至每天60萬桶，中國240萬桶，印度暴增至200萬桶。2024年歐盟進一步降至每天40萬桶，中國維持240萬桶，印度190萬桶。

從國際能源總署資料可看出，歐盟進口俄油呈現顯著下降、中國小幅增加、印度增長顯著的趨勢。

英國廣播公司（BBC）指出，統計資料顯示俄國持續從向西方出口化石燃料賺取數十億美元，供作已進入第4年的侵烏戰爭財源。

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄國藉出口化石燃料與相關製品賺得的金額，是烏克蘭從盟國拿到援助金額的3倍以上。烏克蘭的西方盟國付給俄國買化石燃料與相關製品的金額，也高於他們援助烏克蘭的總額。

石油與天然氣占俄國國家財政收入近1/3、占出口總額逾60%。石油與天然氣外銷收益，是維持俄國戰爭機器運轉的關鍵。

● 歐盟買燃料付俄金額 是援烏金額4倍

儘管西方祭出制裁措施，根據智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）的資料顯示，從2022年2月底入侵烏克蘭到今年5月29日止，俄國已從出口化石燃料獲得超過8830億歐元（約新台幣30.6兆）收入，來自實施制裁的國家就有2280億歐元，其中最大宗（約2090億歐元）來自歐盟成員國。

然而包括歐盟執委會在內的歐洲機構至今向烏克蘭提供的援助不過520多億歐元。

根據CREA資料，2024年俄國化石燃料的總收入僅較2023年下降5%，出口量也僅下降約6%。然而去年俄國原油出口收入仍增加6%，管線天然氣收入更年增9%。俄方估計，2024年俄國對歐洲的天然氣出口增加達20%，液化天然氣（LNG）出口量更創歷史新高。CREA指出，目前有一半的俄國液化天然氣外銷仍流向歐盟。

根據歐盟執委會數據，歐盟在2024年與俄羅斯的商品貿易額為675億歐元（約781億美元），服務貿易額在2023年仍達172億歐元。2024年歐盟是俄國第三大貿易夥伴，占俄國全球商品貿易總額的38.4%。

另據印度駐俄大使館資料，截至2025年3月止，印度與俄國雙邊貿易總額創下新高，達687億美元，是疫情前2019年約101億美元的5.8倍。