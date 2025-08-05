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產品需求面臨挑戰 惠譽下調英特爾信評

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

美國信用評級機構惠譽（Fitch）今天發布報告，將美國晶片製造商英特爾（Intel）的信用評級下調一級，並給予負面展望。

路透社報導，惠譽將英特爾的評級從BBB+下調至BBB，新評級僅比垃圾級高出兩個等級。

在此次下調前，惠譽評估認為，總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的英特爾在維持產品需求上面臨更大挑戰。惠譽指出，荷蘭競爭對手恩智浦（NXP）、博通公司（Broadcom）和超微公司（AMD）等同業的競爭日益激烈。

惠譽分析師今天寫道，英特爾的信用指標仍然疲軟，需要更強勁的終端市場、成功的產品升級，以及在未來12到14個月內削減淨債務，才能恢復原有的評等水準。

惠譽 信用 美國

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