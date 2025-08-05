他們試過「美國製」手機 但一年夢碎！前CEO揭敗因

摩托羅拉十多年前高喊「美國製」（Made in the USA），試圖在蘋果與三星主導的智慧手機市場中突圍。時任執行長的伍德賽（Dennis Woodside）坦言，部分消費者確實對「美國製」更有好感。但摩托羅拉的實驗僅維持了一年，就因為銷量欠佳而成本高昂，關了在德州的工廠，放棄本土組裝策略。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，2013年，摩托羅拉在德州沃斯堡設立Moto X生產線，計劃貼近消費者，以便提供比最新款iPhone或Galaxy手機更客製化的選項，例如消費者能在官網上下訂，選擇機者按鍵和背蓋的顏色。不過，電池、螢幕和主機板等零組件都需要從亞洲進口。

根據華爾街日報當年報導，這款手機的銷量始終低迷，2013年第3季僅售出50萬支。到2014年5月，摩托羅拉確認關閉德州廠，將Moto X的組裝轉往其他地區。

伍德賽指出，手機含有數百個微型零件，工人須雙手靈巧且技能熟練地工作一整天。但摩托羅拉低估了大多數美國工人不習慣這類作業，必須從頭訓練。

川普政府如今施壓蘋果與三星將生產遷回美國，摩托羅拉的案例再次引發關注。美方8月即將對中國與印度製智慧手機課徵高關稅，迫使企業重新思考供應鏈布局。

但卡托研究所2024年8月的調查顯示，多數美國人不認同「轉行去工廠會比現職好」。美國製造商面臨吸引和留住高素質勞動力的大挑戰。相較下，中國大陸不僅擁有充足勞動力，還有完善的職訓體系。

製造業專家Carolyn Lee認為，隨著AI和自動化在工廠中發揮愈來愈大的作用，許多新的製造業職位可能需要新技能，例如編寫程式和分析數據。

即使如此，伍德賽提醒考慮在美國本土製造電子產品的企業，務必審慎評估人力資源是否到位。