美國研擬加強追蹤AI晶片流向 防堵流入中國大陸

美國白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）說，美國政府正在尋求各種方法，要能更有效追蹤人工智慧（AI）晶片去處，防堵受出口管制的輝達（Nvidia）等公司晶片流到中國大陸。

為確保美國的技術領先，華府正在擬定範圍廣泛的計畫，其中一環就是與產業界合作，監控敏感零組件的移動，打擊走私行為。

上周北京方面傳出召來輝達的代表，討論美國這類追蹤晶片位置的做法，以及H20晶片因而會產生的安全疑慮。

克拉茨修斯是美國總統川普上個月公布的AI行動計畫主要規劃設計人之一。他在彭博電視的訪談中表示，目前與業界進行的討論涉及了「是否有可能透過某類的軟體或實體上的調整，讓晶片本身更容易被追蹤到所在位置」。克拉茨修斯強調，「這是很明確納入計畫中的一件事」。

克拉茨修斯正在南韓仁川參加亞太經合會（APEC）數位部長會議。他今（5）日說，針對晶片位置追蹤的技術，他尚未「親自」與輝達或超微（AMD）溝通。

上周北京對H20提出安全質疑時，輝達強調公司的晶片不會有「後門」。

川普政府日前解除輝達H20晶片出口到中國大陸的限制，回應北京當局同意銷售美國稀土磁鐵。