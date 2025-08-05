快訊

南橫公路遭重創！高雄桃源區3里成孤島 公路局緊急搶通

蘋果派買1送1、小薯20元 麥當勞APP「10大優惠券」省錢攻略一次看

押了！持西瓜刀豐原超商砍死無限夢想老闆詹智能 凶嫌羈押禁見

當心美股逢高回檔！多位華爾街分析師示警 仍看好拉回即是買點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
華爾街大型銀行多位分析師紛紛提醒客戶為股市回檔做好準備。圖為紐約證交所螢幕看板顯示股市指數。路透
華爾街大型銀行多位分析師紛紛提醒客戶為股市回檔做好準備。圖為紐約證交所螢幕看板顯示股市指數。路透

華爾街大型銀行多位分析師紛紛提醒客戶為股市回檔做好準備，理由是高昂的股票估值與走弱的經濟數據牴觸。

在周一（4日），摩根士丹利、德意志銀行和Evercore ISI都警告說，美股標普500指數在數周到數月內可能出現短期回檔。此前美股指數已從4月低點強勁反彈升至紀錄高點。

摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）預期本季修正幅度可高達10%，因為關稅衝擊消費者和企業的資產負債表。Evercore策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）預期標普500指數可能下跌深達15%。由薩特（Parag Thatte）為首的德意志銀行團隊指出，考量到股市已經連續上漲三個多月，早該出現小幅度拉回修正了。

威爾森在給客戶的報告中表示，「過去幾周，我們注意到投資人應該預期第3季會出現小幅回檔。」

這些警示發出之際，正值市場愈來愈擔心美國經濟。上周數據顯示美國通膨升溫，就業成長和消費者支出減弱。此外，股市正進入一年中通常最為疲弱的時期。根據彭博彙整的數據，過去30年來，標普500指數在8月和9月表現最差，各月平均下跌0.7%，而其他月份平均上漲1.1%。

此外，股票已變得昂貴。標普500指數的14天相對強弱指數上周突破76，創2024年7月以來最高。技術分析師普遍認為，指數超過70是市場過熱的訊號。

選擇權交易也顯示出投資人擔心回檔，此時對股市出現新一輪下跌的避險成本變得昂貴。針對標普SPDR S&P 500 ETF信託（SPY）未來60天下跌10%進行避險的合約成本，比針對同一標的上漲10%進行避險的合約成本差距達到2023年5月地區銀行危機以來最高。

儘管短期內疑慮升高，但專家們仍然建議逢低買進。

Evercore的伊曼紐爾強調，儘管預期出現波動，但股市長期多頭的情境仍然完好，他建議客戶繼續投資，尤其是那些受惠於AI熱潮的公司。德意志銀行的薩特指出，從歷史上看，標普500指數平均每隔一個半月到兩個月就會出現約3%的小幅回檔，而每三到四個月則會出現5%或以上的較大回調。

大摩的威爾森則告訴客戶：「我們是逢低買入者。」

指數 標普 回檔 避險 美股

延伸閱讀

新興市場教父墨比爾斯：看好台日投資機會

統一台灣如跑馬拉松 美眾議員：習近平不會在川普任內行動

聯邦警告持綠卡者 若有犯罪紀錄將撤銷身分

MLB／水手連3年先發投手上榜明星賽 華裔布萊恩胡要當「筆記王」

相關新聞

美國研擬加強追蹤AI晶片流向 防堵流入中國大陸

美國白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）說，美國政府正在尋求各種方法，要能更有效追蹤人工...

他們試過「美國製」手機 但一年夢碎！前CEO揭敗因

摩托羅拉十多年前高喊「美國製」（Made in the USA），試圖在蘋果與三星主導的智慧手機市場中突圍。時任執行長的...

當心美股逢高回檔！多位華爾街分析師示警 仍看好拉回即是買點

華爾街大型銀行多位分析師紛紛提醒客戶為股市回檔做好準備，理由是高昂的股票估值與走弱的經濟數據牴觸。

Fed戴利：降息時間臨近 今年可能需要降息兩次以上

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一（4日）表示，愈來愈多的證據顯示美國就業市場正在走軟，再加上並沒有關稅導...

會被三星買下？日立考慮出售日本家電事業 傳與多方洽談

根據日本媒體報導，日立（Hitachi）正考慮出售日本的家電事業，這是該集團聚焦於優先發展社會基礎設施和數位領域的一環。

博通發表Jericho4 晶片 宣稱可串連逾100公里資料中心高速大量傳輸

隨著人工智慧（AI）資料中心愈蓋愈大，雲端服務公司也面臨一個問題：該如何處理那些較舊、規模較小的設施？博通（Broadc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。