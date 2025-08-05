當心美股逢高回檔！多位華爾街分析師示警 仍看好拉回即是買點

華爾街大型銀行多位分析師紛紛提醒客戶為股市回檔做好準備，理由是高昂的股票估值與走弱的經濟數據牴觸。

在周一（4日），摩根士丹利、德意志銀行和Evercore ISI都警告說，美股標普500指數在數周到數月內可能出現短期回檔。此前美股指數已從4月低點強勁反彈升至紀錄高點。

摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）預期本季修正幅度可高達10%，因為關稅衝擊消費者和企業的資產負債表。Evercore策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）預期標普500指數可能下跌深達15%。由薩特（Parag Thatte）為首的德意志銀行團隊指出，考量到股市已經連續上漲三個多月，早該出現小幅度拉回修正了。

威爾森在給客戶的報告中表示，「過去幾周，我們注意到投資人應該預期第3季會出現小幅回檔。」

這些警示發出之際，正值市場愈來愈擔心美國經濟。上周數據顯示美國通膨升溫，就業成長和消費者支出減弱。此外，股市正進入一年中通常最為疲弱的時期。根據彭博彙整的數據，過去30年來，標普500指數在8月和9月表現最差，各月平均下跌0.7%，而其他月份平均上漲1.1%。

此外，股票已變得昂貴。標普500指數的14天相對強弱指數上周突破76，創2024年7月以來最高。技術分析師普遍認為，指數超過70是市場過熱的訊號。

選擇權交易也顯示出投資人擔心回檔，此時對股市出現新一輪下跌的避險成本變得昂貴。針對標普SPDR S&P 500 ETF信託（SPY）未來60天下跌10%進行避險的合約成本，比針對同一標的上漲10%進行避險的合約成本差距達到2023年5月地區銀行危機以來最高。

儘管短期內疑慮升高，但專家們仍然建議逢低買進。

Evercore的伊曼紐爾強調，儘管預期出現波動，但股市長期多頭的情境仍然完好，他建議客戶繼續投資，尤其是那些受惠於AI熱潮的公司。德意志銀行的薩特指出，從歷史上看，標普500指數平均每隔一個半月到兩個月就會出現約3%的小幅回檔，而每三到四個月則會出現5%或以上的較大回調。

大摩的威爾森則告訴客戶：「我們是逢低買入者。」