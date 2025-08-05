Fed戴利：降息時間臨近 今年可能需要降息兩次以上

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一（4日）表示，愈來愈多的證據顯示美國就業市場正在走軟，再加上並沒有關稅導致持久性通膨的跡象，因此降息的時機已經接近。

戴利說：「我願意再等一個周期，但我不能永遠等下去。」不過她說，這也不代表9月就篤定降息，戴利表示，她傾向往後的每一場利率會議，都當場即刻思考要不要進行降息等政策調整。

戴利表示，聯準會（Fed）決策官員在6月時所預期的今年將降息兩次，每次25個基點（1碼），目前「看起來仍是適當的調整幅度」。

在聯準會9月利率會議之前，還會有一些勞動市場和通膨數據會公布，戴利說她會保持開放態度。如果勞動市場反彈、通膨再起，當然年底前的降息就會少於兩次，但她認為，更有可能的是，有可能必須降息兩次以上。根據她的研判，如果美國勞動市場進入疲弱期，而通膨未見溢出的話，還需要做更多調整。

戴利說，「一個接著一個的證據」指向美國勞動市場與去年相比正在顯著走弱；然而還沒有看到有證據支持關稅驅動的價格上漲，正在更廣泛滲透到通膨之中。

戴利在今年聯準會的利率決策會議並無投票權。