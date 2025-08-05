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會被三星買下？日立考慮出售日本家電事業 傳與多方洽談

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
根據日本媒體報導，日立（Hitachi）正考慮出售日本的家電事業。路透
根據日本媒體報導，日立（Hitachi）正考慮出售日本的家電事業。路透

根據日本媒體報導，日立（Hitachi）正考慮出售日本的家電事業，這是該集團聚焦於優先發展社會基礎設施和數位領域的一環。

報導說，日立已經與多家公司洽談，評估它們是否有意願收購日立的白色家電業務，這類業務包括冰箱、洗衣機等家電產品。南韓的三星電子據傳是可能收購買家之一。

這筆交易的價值可能約1,000億日圓（約6.8億美元）或更高。

但報導也補充說，日立也保留保有家電事業的選項，因為該業務能幫助提高公司品牌在消費者中的知名度。

日立和三星電子沒有立即回應路透的置評請求。

日立目前主要業務集中於鐵路系統、電力網、IT解決方案與工業設備，而且正逐步轉型為以Lumada物聯網平台為核心的商業模式。

白色家電曾是日本電子產業的強項，但從2010年代以來，亞洲其他地區企業逐步取代其主導地位。例如，中國大陸海爾集團在2012年收購三洋電機的白色家電業務；2016年，中國美的集團收購了當時陷入困境的東芝家電業務，同年台灣的鴻海集團則併購了夏普。

2021年，日立已將其日本以外的國際家電事業多數股權出售給土耳其家電大廠Arcelik（阿奇立克），並以合資形式繼續營運。例如台灣賣的日立家電就屬於阿奇立克日立台灣家電公司營運。

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