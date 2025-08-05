金價連漲三天 油價跌逾1%探一周低點 受OPEC+增產影響

國際油價周一（4日）收盤挫跌超過1%，下探至一周以來最低，此前石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意在9月再次大幅增產，加劇市場擔心供應過剩，且美國數據顯示燃料需求乏善可陳；金價上漲，因交易者持續押注聯準會即將降息。

油價跌逾1%

布蘭特原油10月期貨下跌91美分，跌幅1.3%，收每桶68.76美元；美國西德州中級原油（WTI）9月期貨跌1.04美元，跌幅1.5%，收每桶66.29美元。

在上周五下跌近3%之後，這兩份合約周一結算價均為一周來的最低。

OPEC+周日同意將9月份的石油產量提高每日54.7萬桶。這一系列旨在搶占市占的加速增產中的最新行動符合市場預期，代表該組織最大一批減產行動提前全面扭轉。同時間，美國政府上周公布的數據顯示，美國5月汽油需求是自2020年新冠疫情以來最疲軟的，而5月正是美國夏季駕車旺季的開始。

數據還顯示，5月美國石油產量創下月度紀錄新高，加劇了全球供應過剩的擔憂。

石油交易商目前正在對OPEC+進一步增加供應的可能性進行避險。該組織在9月7日舉行的下次會議上可能討論進一步解除每日165萬桶的減產計畫，這對油價增加了壓力。

另一方面，美國總統川普再次警告將大幅提高印度關稅稅率，因為該國購買俄羅斯原油。

Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam表示，「俄羅斯與烏克蘭達成停火協議的最後期限依然迫在眉睫」，川普重申可能對印度購買俄羅斯原油施加懲罰，這「提醒市場整個事情仍然懸而未決」。

Raymond James分析師PavelMolchanov表示：「石油市場仍然認為白宮對俄羅斯石油出口採取任何實質行動的可能性較低。」

黃金連續第三日上漲 因美國降息預期

金價周一連續第三個交易日上漲，此前上周的經濟數據刺激了對聯準會降息的預期。

現貨金價周一收盤上漲0.3%，至每盎司3,372.59美元，為7月24日以來最高。美國黃金期貨收高0.8%，報3426.4美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「現在，9月降息的可能性更大，12月再次降息的可能性更大。再加上通膨的不利因素，我認為黃金相當看漲。」

其他方面，現貨白銀上漲0.9%，報每英兩37.35美元。白金上漲1.3%，報1,332.20美元；鈀金下跌1.6%，報1,188.90美元，盤初曾觸及三周低點。