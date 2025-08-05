AI軍功飆股Palantir單季營收首達10億美元 年比大增48%

AI軟體與數據分析業者Palantir在4日公布，第2季營收年增48%，首度達到10億美元，表示AI技術對其業務帶來了「驚人影響」。

Palantir同時將全年度營收預估上調至41.4億到41.5億美元，高於分析師先前預估的39.1億美元。

消息激勵Palantir盤後股價勁揚近4%，報每股167美元，有望再創新高。這家總部位於丹佛的公司股價過去一年已飆漲超過500%，受惠於投資人的高度期待、對AI工具需求成長，以及在公共與民間領域的廣泛應用。

回顧截至6月底止的第2季，Palantir營收達10億美元，優於市場平均預估的9.39億美元。在美國的成長尤其強勁，銷售額年增68%至7.33億美元。

上季淨營收大增144%至3.267億美元，相當於每股盈餘13美分。Palantir表示，上季敲定了66筆規模至少500萬美元的交易、42筆規模至少1,000萬美元的交易。公司的合約總價值年比成長140%至22.7億美元。

Palantir執行長 執行長卡普（Alex Karp）在致股東信中提到，公司與華爾街之間時常出現脆弱關係，「如今的懷疑者明顯少了，被削弱並屈服於現實。」

卡普說，AI的突破幫助帶動Palantir的成長，尤其是大型語言模型的發展以及驅動這些模型所需的晶片，Palantir著眼於成為「未來首屈一指的軟體公司」，而「市場正在覺醒、迎向這一現實」。

Third Bridge公司分析師柏格表示，Palantir的美國商業業務「表現出色」，是需求強勁的重要指標，尤其AI產品受到重視。

Palantir長期以來是美國政府的重要合約業者，合作對象包括美軍、烏克蘭等盟國軍隊，以及新興的國防科技新創公司。上季來自美國政府的營收年增53%，達4.26億美元；而美國商業市場的成長更快，年增幅達93%，達到3.06億美元。

Palantir上季強化與五角大廈的合作關係，與美國太空軍和陸軍簽訂新合約。根據高層主管在財報會議上的說法，公司已經把與美國陸軍的15個主要合約及60個相關合約整合為一項單一協議，即為期10年、價值100億美元的協議。雖然這項協議是要為美國政府節省成本，對提升Palantir的獲利並無直接貢獻，但分析師指出，此案可能成為未來聯邦政府合約的新典範。

卡普在股東信中強調Palantir對國防科技的承諾，表示：「美國是西方最具影響力的國家，必須受到保護。」

Palantir目前公司市值已突破3,790億美元，躋身美國市值最高的20家公司之列，並且超越Salesforce、IBM和思科， 躋身美國市值最高的10家科技公司。不過，根據FactSet的數據，Palantir股價依據預期獲利計算的本益比為276倍，高於特斯拉的177倍本益比。