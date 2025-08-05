台積電ADR漲1.6% 較台北交易溢價25.9%

台積電ADR周一（4日）上漲1.6%，收在239.00美元，較台北交易溢價25.9%。

美國市三大股指周一創下 5 月 27 日以來最大漲幅，前一個交易日大跌吸引逢低買盤，並且遜於預期的就業數據公布後升高對 9 月降息的押注。

道瓊工業指數上漲585.06點，漲幅1.3%，報44,173.64點；標普500指數上漲91.93點，漲幅1.5%，報6,329.94點；那斯達克綜合指數大漲403.45點，漲幅2%，報21,053.58點。

費城半導體指數也上漲1.8%，輝達（NVIDIA）漲3.6%。

台灣加權股價指數周一下跌55.44點收在23,378.94點。台積電（2330）下跌0.4%收在1,135.00元。

由於特斯拉（Tesla）周一股價大漲，台積電市值又被超越，落居全球第11大。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.19 -0.30 147.50 1.15

中華電 CHT 130.59 -0.18 131.00 -0.31

台積電 TSM 1,429.12 +1.61 1,135.00 25.91

聯電 UMC 40.72 0.00 41.20 -1.16

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價