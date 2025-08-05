美股三大指數齊創5月27日來最大漲幅 反轉之快連法人也訝異

美國市三大股指周一創下 5 月 27 日以來最大漲幅，前一個交易日大跌吸引逢低買盤，並且遜於預期的就業數據公布後升高對 9 月降息的押注。

道瓊工業指數上漲585.06點，漲幅1.3%，報44,173.64點；標普500指數上漲91.93點，漲幅1.5%，報6,329.94點；那斯達克綜合指數大漲403.45點，漲幅2%，報21,053.58點。

費城半導體指數也上漲1.8%，台積電ADR漲1.6%。

美國公債殖利率小幅走低，至4.197%。美元小幅走高，兌瑞士法郎走強。

美股U型反轉之速，令不少投資人感到意外。Globalt Investments基金經理人Thomas Martin說：「我本以為在他們進場前，市場會再多跌一點。」

Horizon Investments研究和量化策略主管Mike Dickson說：「投資人正在尋找入市機會，是一個相當健康的信號。」

摩根士丹利首席美國股票策略師威爾森認為，雖然標普500指數面臨勞動市場走弱和關稅不確定性的壓力，但投資人應將任何回調視為買進機會。

美國失業率上升及就業成長放緩，讓市場對聯準會（Fed）「觀望」式降息策略產生質疑，市場對Fed將在9月政策會議上降息的預期升溫。

根據芝加哥商品交易所（CME）的Fedwatch工具，市場目前認為9月降息的可能性約為84%。市場預期，到今年底，Fed將至少降息兩次，每次25個基點。

美國總統川普威脅將因印度購買俄羅斯石油而「大幅提高」對印度的關稅，但投資人對此反應淡定。倒是American Eagle Outfitters大漲24%，因川普讚揚這家零售商最近的廣告活動。

特斯拉上漲 2.2%，電動車製造商給予執行長馬斯克價值約 290 億美元的 9,600 萬股股票。

巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）A股下跌 2.7%，該公司上周六公布資產減損 38 億美元，營業利益也下滑。

Spotify大漲 5%，因為音樂流媒體平台宣布計劃從 9 月起在部分市場調漲高級個人訂閱服務月費。

Joby Aviation大漲 18.8%，此前該公司表示將以高達 1.25 億美元的價格收購直升機共享公司 Blade Air Mobility 客運業務。Blade Air上漲17.2%。