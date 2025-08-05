市場無視經濟疑慮 美股收盤反彈勁揚
投資人趁股市回檔之際進場，無視美國經濟疑慮，並關注聯邦準備理事會（Fed）降息可能性的攀升，華爾街股市4大指數今天全面收漲。
道瓊工業指數揚升585.06點或1.34%，收44173.64點。
標準普爾500指數上漲91.93點或1.47%，收6329.94點。
那斯達克指數勁揚403.45點或1.95%，收21053.58點。
21,053.58+403.45+1.95%
費城半導體指數攀漲96.80點或1.75%，收5624.41點。
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