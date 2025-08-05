特斯拉批准8600多億元股票獎勵 以留住馬斯克掌舵

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天通報，執行長馬斯克原酬勞合約在法院纏訟之際，他將先獲得9600萬股限制型股票作為過渡時期獎勵，價值約290億美元（約新台幣8645億元）。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）2018年獲得創紀錄的價值558億美元（約新台幣1兆6600億元）特斯拉酬勞合約，在去年12月遭到德拉瓦州的衡平法院（Court of Chancery）判決無效，理由是特斯拉董事會的批准過程有瑕疵，對股東不公。

馬斯克今年3月提起上訴，他聲稱法官在撤銷這份酬勞合約的效力時犯下多項法律錯誤。

之後特斯拉表示，其董事會已組成1個特別委員會來討論與馬斯克有關的一些酬勞事務，但未透露進一步細節。

根據特斯拉今天向美國監管當局呈報的資料，這個特別委員會表示，若德拉瓦州法院讓馬斯克的2018年執行長績效獎勵恢復完全效力，這批新的暫時性股票獎勵將會失效或被抵銷，不會出現重複報酬的情況。

根據規定，馬斯克若要獲得這些股票，須至2027年底一直擔任特斯拉關鍵主管職位，且5年內不能將其脫手，除非是為了填補相關稅金或購股價格。

特斯拉的特別委員會表明，這份獎勵是要讓馬斯克的投票權逐步提高，這是馬斯克和特斯拉的股東過去一再主張，若要讓他持續專注於特斯拉的業務發展所需的關鍵因素。

委員會說：「我們知道馬斯克的商業冒險、興趣和其他可能的需求會要他付出大量且廣泛的時間和注意力，但...我們也相信，這份獎勵將激勵他留在特斯拉。」