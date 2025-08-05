1分鐘看世界／越南電動車廠「越快」攻海外 到印度試水溫 新廠啟用

越南電動車廠越快（VinFast）4日啟用印度新廠，為其首座海外工廠，顯示該公司在進軍西方市場進展不順之際，試圖在印度這個全球第三大車市試水溫，並欲以此為據點，進軍東南亞、中東、非洲。

越快表示，新廠初期產能為每年5萬輛電動車，可進一步提升至15萬輛，將率先生產VF 7、VF 6這兩款高級電動休旅車，產品可能在本月稍晚於展間亮相，但尚未公布價格。該公司指出，已收到斯里蘭卡、尼泊爾、模里西斯等國的訂單，盼能擴大向印度供應商採購零件。

日本／上半年食品出口額創高 衝上55億美元 台韓美飆增

農林水產省4日表示，日本今年上半年的食品出口創紀錄新高，達8,097億日圓（55億美元），對台灣、美國、與南韓的出口均締造新猷，主因海外對日本料理興趣和認識提升。

菲律賓／擬暫停進口稻米 恐加劇全球供給過剩風險

全球最大稻米進口國菲律賓4日表示，為支持本土農民，擬暫時停止稻米進口。近來稻米供給前景好轉，亞洲基準米價跌至八年低點，菲國若減少採購，恐加劇稻米過剩風險。

英國／傳統銀行利息微薄 存款市占率下滑

英國傳統銀行去年存款市占率，由2019年的84%掉至80%，損失1,000億英鎊（1,330億美元）存款，因利率高漲時僅提供微薄利息，遭控謀取暴利，引發客戶出走至網銀等對手。

義大利／快時尚業者Shein涉漂綠 挨罰116萬美元

義大利市場競爭管理局4日對快時尚業者Shein開罰100萬歐元（116萬美元），稱該公司淡化產品所造成的環境衝擊，誤導顧客，宣稱的減排目標也含糊籠統，有漂綠之嫌。

美國／蘋果追擊ChatGPT 將打造AI搜尋引擎

彭博資訊報導，蘋果成立新團隊，要打造類似ChatGPT的搜尋服務，正評估推出獨立應用程式，能在網路上爬文回答提問，未來也將用於強化Siri和Safari的搜尋功能。

美國／波音戰機組裝廠掀波瀾 逾3,200人發動罷工

波音三家戰機組裝廠的逾3,200名工會員工，兩度拒絕資方提出的加薪合約，4日發動罷工，為該公司不到一年第二次出現罷工，讓六年來蒙受嚴重財務虧損的波音再受打擊。

美國／特斯拉祭300億美元股票 要求馬斯克續任兩年CEO

特斯拉4日表示，將給予執行長馬斯克9,600萬股的限制型股票，市價約300億美元，條件是他要續任執行長兩年。馬斯克先前逾500億美元的薪酬遭法官駁回。

伊朗／幣值重貶 重啟貨幣改革 里亞爾面額砍四個零

伊朗幣值跳水重貶下，國會經濟委員會3日重啟貨幣改革，欲將本幣里亞爾刪去四個零，未來1里亞爾相當於現行1萬里亞爾。此案仍須國會表決並獲憲法監護委員會批准。