達美航空AI訂價 惹爭議

達美航空近期與航空定價業者Fetcherr合作，宣傳旗下全新人工智慧（AI）「超級分析師」，號稱能全天候處理海量資料，協助制定機票價格，讓營收最大化，卻引發消費者與議員的強烈反彈，擔心業者藉機哄抬票價。

達美高層7月才表示，對測試進度感到滿意，並指出這款新工具可望在年底前，設定多達20%的國內航班票價。目前約3%的國內票價由AI制定。然而，如今達美正試圖平息國會議員與消費者維權團體的強烈反彈。他們擔心航空公司可能利用AI，挖掘顧客的瀏覽紀錄或其他個資來哄抬票價；例如憂慮AI能推測旅客是為了奔喪返鄉，藉機抬價。

三名民主黨籍參議員7月致函達美執行長巴斯蒂安，在信中警告：「票價可能不是由供需決定，而是由個人需求決定」。另有兩名議員提出法案，禁止企業依據個資，用AI設定價格或薪資，並點名達美為例。達美回信強調：「達美過去、現在及未來，都沒有任何機票產品，是透過個資鎖定顧客並提供差異化待遇。」該公司並表示，不會與Fetcherr分享顧客個資。Fetcherr去年在官網發布的研究報告指出，其數學模型分析的是彙總數據與市場訊號，而非個人資訊，並在聲明稱，技術旨在簡化現有流程。

對許多消費者而言，即便不談AI，航空公司設定票價的過程，原本就像是黑箱作業。業者數十年來一直使用動態訂價，每條航線往往設置數百種潛在票價。旅客見到的票價取決於多種因素，包括提前多久訂票、剩餘座位數、是否轉機等。業者還會分析從同業票價、學期起訖日，到泰勒絲巡迴演唱會、阿布奎基國際熱氣球嘉年華開幕等各類事件。

航空公司運用各種策略，區分不同旅客類型，如公司付費的出差飛行常客、與對價格敏感的一般旅客，並收取相應費用。今年稍早媒體報導揭露，航空公司對部分單人旅客收取的票價，高於團體旅客，引發外界反彈。