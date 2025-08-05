AI效應 印度IT業爆裁員潮

印度資訊科技（IT）產業的大幅裁員正引起世界注目。雖然主要原因是全球需求放緩，但分析師也在關注，人工智慧（AI）是否顛覆了這個印度長期以來的經濟成長支柱產業，進而衝擊印度經濟。

CNBC報導，印度最大民間雇主塔塔諮詢服務（TCS）僱有超過50萬名IT員工，卻在上月宣布將要裁員逾1.2萬人，相當於全球員工總數的2%，為該公司歷來最大規模裁員；裁撤的多半為中高階管理職。

該公司執行長暨總經理克里斯瓦桑將此舉歸因於「部署機會有限和技能不匹配」，使其不如使用AI。但這個理由並無法平息印度國內日益高漲的不安，許多人認為，這項裁員是IT產業正在發生大規模顛覆性變化的徵兆，因為受到AI的影響。

TCS和其他同業，長久以來仰賴印度大量低成本技術勞力來生產軟體服務，但隨著AI能設定自動執行重複性作業，以及全球客戶要求更高等級的創新，這種模式如今面臨壓力。

IT產業長期受到印度大量的資工科系畢業生大受歡迎，這意味著該產業一旦放緩，將對印度整體經濟造成連鎖效應。據當地媒體報導，印度每年有超過150萬名資工系學生畢業。IT產業為印度2023年度國內生產毛額（GDP）貢獻了約7.5%。

野村證券印度和日本以外亞洲首席經濟學家瓦爾瑪表示：「採納AI對印度而言是一項重大挑戰。初階的例行工作正在被取代，中階工作也正在轉變」，「這對印度的就業創造構成挑戰，因為印度每年需創造約800萬個就業。」

近期的財報也可看出該產業面臨的嚴峻情勢，TCS、Infosys和Wipro等IT巨擘的年成長都呈現疲軟無力。

經濟學家已敦促新德里當局加快致力於提升勞工技能和填補技能缺口，以降低工作被取代的風險，並認為政府必須領導產業轉向提供更高附加價值的服務和創新，而非繼續專注在低階的例行作業。

瓦爾瑪表示，「如果經濟無法適應，那將可能導致失業、服務出口下滑和都市消費減少」，「那將可能導致印度陷入中等所得陷阱」。澳盛研究公司經濟學家暨外匯策略師尼姆表示，雖然財報疲軟主因是圍繞美國關稅不確定性，近期的印度IT業放緩跡象也可能僅是周期性變化，但AI將是一個「未來幾年都需對付的趨勢」。