川普干擾Fed人事 牽動美元

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電

美國總統川普表示，他將在未來幾天宣布聯準會（Fed）理事與就業數據主管的新人事。分析師警告，此舉恐將給美元帶來進一步壓力。美元指數4日一度跌0.5%，報98.6，今年來貶幅達9%。

川普談到Fed人事時，表示「心中已有幾位屬意人選」。Fed理事庫格勒提前離職，川普將能安插更符合其政策取向的人選，進一步對Fed主席鮑爾施壓降息。

此外，川普還解僱勞工統計局（BLS）局長麥肯塔佛。這些舉動被視為破壞傳統上應免受政治干預的重要財經機構，危及經濟數據和貨幣政策的獨立性，可能會使投資人減記美國資產。美元已因此受到傷害，部分基金也將資金轉出美國股債。

SEB銀行資深經濟學家貝里奎斯特說：「不幸的是，我們目睹白宮力圖集中更多權力，這些舉措證實，持有不同美國資產的風險溢價提高。」

布朗兄弟哈里曼銀行策略師哈達德指出，美國決策的可信度日益遭受威脅，美元容易出現更多下行風險。

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