關稅戰 瑞郎避險地位動搖

美國總統川普上周宣布對瑞士輸美產品課徵39%關稅後，瑞士股、匯市周一（4日）同步應聲下跌，瑞郎避險天堂的地位恐受到考驗。瑞士政府同日召開緊急會議，表示準備好向美國提出更有吸引力的提議，盼在關稅7日生效前化解危機。

瑞士基準指數SMI周一開盤一度大跌1.9%，隨後跌幅收斂至0.5%；瑞士法郎兌美元也一度跌0.6%。瑞郎兌歐元也延續上周五（1日）跌勢，再挫0.5%。瑞郎今年來在G10貨幣中表現次佳，兌美元升值約12%，主因投資人在川普瞬息萬變的決策作風下，尋求美國資產以外的投資管道。

如今瑞郎前景堪憂，身為避險天堂的吸引力也開始動搖，因輸美的39%關稅，對瑞士經濟成長構成直接威脅，也將衝擊該國鐘表和藥品等各大產業。

瑞士聯邦委員會（內閣）4日召開緊急會議，商討如何因應，隨後政府發布公告，表示「已準備好提出更具吸引力的方案，充分考慮到美國的關切，並尋求緩解當前的關稅局勢」。總統兼財長凱勒蘇特在會中表示，瑞士已幾乎完全對美國商品開放市場，瑞士企業也在美進行重大的直接投資。她說，「川普非常介意貿易逆差，認為是美國的損失」。瑞士去年對美貿易順差達480億美元。

其他國家方面，日本首相石破茂4日表示，上月和美國達成的協議對雙方來說是「雙贏」，但如何落實協議內容恐怕更具挑戰，「我們應優先處理和國家利益最相關的汽車關稅問題，爭取美國總統簽署行政命令」。

另外，南韓總統府政策室長金容范說，美韓上周達成貿易協議中所承諾的3,500億美元投資計畫，以貸款擔保為主，非直接注資，試圖表態化解國內對協議規模和風險的疑慮。在此協議下，南韓同意設立上述基金，換取輸美關稅降至15%。