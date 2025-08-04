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馬斯克表態挺川普後 特斯拉品牌忠誠度崩跌

中央社／ 洛杉磯4日綜合外電報導
特斯拉。路透
特斯拉。路透

根據研究機構「標普全球汽車」，多年來特斯拉在美國擁有比其他主要汽車品牌更多的回頭客，但自從執行長馬斯克去年夏天表態挺川普後，特斯拉的品牌忠誠度開始大幅下滑。

根據「標普全球汽車」（S&P Global Mobility）獨家提供路透這份之前未披露的數據，特斯拉的客戶忠誠度2024年6月達到高峰，當時有73%的特斯拉車主家庭在尋購新車時，選擇再次購買特斯拉。這是根據S&P一項針對全美50州車輛登記資料的分析報告。

數據顯示，特斯拉領先業界的品牌忠誠度去年7月開始驟降，當時正值賓州發生時任共和黨總統候選人川普遇刺未遂事件後，馬斯克公開表態支持川普之際。

數據顯示，特斯拉品牌忠誠度今年3月降至49.9%，略低於業界平均水準，時間點就在馬斯克今年1月為川普的政府效率部（DOGE）推動大幅刪減預算，並開始裁撤數以千計公務員之後。

而在那之後，特斯拉在美國的品牌忠誠度逐漸回升，於今年5月（S&P最新可查月）達到57.4%，重回業界平均值上方，與豐田（Toyota）相當，但仍落後於雪佛蘭（Chevrolet）與福特（Ford）。

根據S&P數據，全球特斯拉車輛銷售持續下降，2025年前5個月，美國市場銷量下滑8%；在歐洲，今年上半年銷售下滑33%，當地民眾對馬斯克過度涉入政治表現出強烈反彈。

投資研究機構CFRA Research分析師尼爾森（GarrettNelson）表示，馬斯克涉足政治日深，對特斯拉而言「時機非常不妙」，因為現在正值來自中國電動車品牌與其他傳統車廠的競爭日益激烈之際。尼爾森說，他最關切的是特斯拉市占流失，以及「如何修復品牌形象」。

扎克斯投資管理公司（Zacks InvestmentManagement）客戶投資組合經理馬爾伯里（BrianMulberry）表示，他對特斯拉長期獲利並不擔心，因他預期特斯拉的無人計程車營運計畫，以及將自駕科技授權給其他車廠可帶來巨大利潤。

特斯拉6月在德州奧斯汀進行無人計程車小規模試運營，只對特定粉絲及網紅開放，尚未對一般民眾提供服務。馬爾伯里說，一旦特斯拉成功推廣自駕科技，「可以說特斯拉未必需要銷售汽車及卡車維生」。

品牌 川普 特斯拉 馬斯克

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