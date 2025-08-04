快訊

真要投資美國4000億美元換降稅率？ 郭智輝這樣說

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

美股早盤／Fed降息機率料增…四大指數強彈 大摩喊逢低進場

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股4日早盤四大指數強力反彈。路透
美股4日早盤四大指數強力反彈。路透

美國上周五（1日）公布的就業數據遜色，投資人寄望聯準會（Fed）將降息救經濟，引領美股收復1日的部分失土，4日早盤四大指數強力反彈。

道瓊工業指數早盤漲0.8%，標普500指數漲1%，那斯達克指數漲1.4%，費城半導體指數漲1.2%；台積電ADR走高1%，輝達攀升近2%。

隔夜指數交換（OIS）顯示，市場估計Fed 9月降息機率超過八成，部分人士更預測，Fed或許會一口氣將利率下砍兩碼。外界同時預料，今年底前Fed還會再次降息。

摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）說，即便關稅引發的通膨，或許會使Fed延後降息，但財報前景強健，投資人仍應逢低買進；大摩在回檔時進場，看多未來12個月表現。

個股方面，特斯拉飆高2%，該公司同意給予執行長馬斯克價值約300億美元的股票，以便在公司關鍵轉型期時留住馬斯克。

美國功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）重挫8%，主因財測遜於市場預期。

Fed 指數 馬斯克

延伸閱讀

黃仁勳、賈伯斯靠它成功 川普、馬斯克因此失控：「創辦人心態」是福或禍？

馬斯克進軍餐飲業...首間Tesla Diner開幕 有機械人提供爆米花

馬斯克旗下X遭法國調查 稱具政治動機拒絕配合

中文超流利？深信馬斯克要來拜會陳其邁 女子愛滑抖音卻遭詐騙

相關新聞

美股早盤／Fed降息機率料增…四大指數強彈 大摩喊逢低進場

美國上周五（1日）公布的就業數據遜色，投資人寄望聯準會（Fed）將降息救經濟，引領美股收復1日的部分失土，4日早盤四大指...

美平均關稅高於預期 花旗喊金價短期內再破史高

美國總統川普的關稅恐會推升通膨、加上美國經濟狀況惡化，促使花旗轉向看多黃金，預測金價將在短期內再次締造空前高。

高盛：新台幣和韓元表現將勝過其他亞幣 人民幣也將走強

高盛分析師預期，新台幣和韓元將表現勝過其他亞洲貨幣（不含日圓），同時預期亞洲央行將變得更寬鬆。

生成式AI搶占搜尋流量 新聞網站面臨考驗

諸如ChatGPT的生成式人工智慧（AI）助理正逐步侵吞傳統網路搜尋流量，導致新聞網站訪客流量下滑，重要的廣告收入銳減。...

墨比爾斯看好 印度股市若因關稅因素下跌都是進場良機

有新興市場教父之譽的資深投資家莫比爾斯（Mark Mobius）表示，川普祭出的關稅衝擊對印度股市造成心理衝擊，但只要下...

加薪搶才！日中型券商新鮮人起薪破6萬元 對標野村與大和

因日本就業市場持續吃緊，中型券商跟進大型同業調高應屆畢業生的起薪，以解決招募困難的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。