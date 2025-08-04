美股早盤／Fed降息機率料增…四大指數強彈 大摩喊逢低進場

美國上周五（1日）公布的就業數據遜色，投資人寄望聯準會（Fed）將降息救經濟，引領美股收復1日的部分失土，4日早盤四大指數強力反彈。

道瓊工業指數早盤漲0.8%，標普500指數漲1%，那斯達克指數漲1.4%，費城半導體指數漲1.2%；台積電ADR走高1%，輝達攀升近2%。

隔夜指數交換（OIS）顯示，市場估計Fed 9月降息機率超過八成，部分人士更預測，Fed或許會一口氣將利率下砍兩碼。外界同時預料，今年底前Fed還會再次降息。

摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）說，即便關稅引發的通膨，或許會使Fed延後降息，但財報前景強健，投資人仍應逢低買進；大摩在回檔時進場，看多未來12個月表現。

個股方面，特斯拉飆高2%，該公司同意給予執行長馬斯克價值約300億美元的股票，以便在公司關鍵轉型期時留住馬斯克。

美國功率半導體大廠安森美半導體（ON Semiconductor）重挫8%，主因財測遜於市場預期。