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APEC首次舉辦數位與AI部長會議 支持國際合作

中央社／ 仁川4日專電

亞太經濟合作會議（APEC）數位與人工智慧部長會議今天在韓國仁川舉行，這也是APEC首次就數位及人工智慧（AI）主題召開會議。各會員經濟體代表今天通過聲明，支持透過這次契機強化AI領域的國際合作。

韓國科技部長裴慶勳今天在會後舉行記者會說明這次會議成果，聲明以「為了所有人的繁榮與永續性成長的數位、AI轉換」為主題，支持「促進可以解決社會經濟挑戰的數位、AI革新」、「為了所有人強化數位連結性」，以及「構築安全且值得信賴的數位、AI生態系」。

各會員經濟體都同意，APEC網路及數位經濟路徑圖（AIDER）在今年結束後，仍必須為此目標開發新的方案，摸索出可保障所有人與地區權益的合作方案。

裴慶勳提到，各會員經濟體在這次會中因為政策的優先順位差異，在用詞等溝通協調上有一些困難，但最終還是就部長宣言達成了一致決議，可見國際社會對發展數位、AI合作的意志。

裴慶勳表示，這次會議奠定了APEC體系內的數位、AI資深官員協議體的基礎，也是擴大會員間合作管道的重要契機，希望藉此促成更多共同研究項目、國際標準化合作等多種型態的合作。他也期待，這次部長聲明能為10月APEC峰會就「革新」的討論帶來深度討論與實質結果。

為了有效擴大這次會議成果，今年作為主辦國的韓國規劃了從7月28日到8月10日的「APEC數位週」，進行多場實務會議、工作坊、民官對話等活動；5日將與世界銀行共同舉辦「國際數位、AI論壇」，邀集美、中等主要國家人士，以及Google、微軟、OpenAI、NVIDIA、SK、LG等國際科技巨擘人士與會，同時舉辦企業展示會，將有20多家韓國企業參與。

APEC

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