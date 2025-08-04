亞股多收漲 投資人評估關稅衝擊與美就業數據

隨著美國新增就業數據大幅低於預期，降息機率升高，抵消市場對美國經濟的疑慮，亞洲股市今天大多反彈收高。

法新社報導，美國最新非農就業數據8月1日公布後，引發美股賣壓，加上同日公布全球數十個國家將面臨10%至41%關稅稅率的消息，讓情勢更形複雜。

在關稅實施日期推遲至8月7日的情況下，目前市場焦點轉向本週華府與各國就調降部分關稅展開的談判。

美國最新就業數據出乎市場意料，7月僅新增7萬3千個工作，遠低於預估的10萬4千個，失業率自4.1%升至4.2%。5月和6月新增就業數據則下修近26萬個。

最新就業數據引發外界憂慮，認為川普政府祭出的關稅措施開始產生衝擊，通膨也有回升至3%的跡象。

就業數據公布後，外界對於美國聯邦準備理事會（Fed）9月降息預期大幅升高，部分分析師甚至預測聯準會將降息50個基點，而非慣常的25個基點。

施羅德投資集團（Schroders Plc）資深經濟學家布朗（George Brown）表示：「我們原本認為聯準會在2025年底前將維持利率不變，但（經濟）若更加脆弱，恐促使（聯準會）寬鬆循環提前展開。」

香港、上海、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉和曼谷股市收漲；東京、威靈頓、台北和雅加達股市則收跌。