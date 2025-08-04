南韓丟出「稅務炸彈」擬調高資本利得稅 散戶大反彈
南韓政府計劃調高資本利得稅，引發的反彈聲浪日益增強，股民認為這有如對股市投下「稅務炸彈」，上周五（1日）一度導致股市急跌近4%。今（4）日逢低進場買盤浮現，帶動韓股收漲0.9%。
當局在7月31日晚間宣布擬調高資本利得稅後，逾12萬人簽署終止加稅的請願書，遠超成案所需的5萬人，如今這份請願書正送交國會委員會審查，考驗執政黨繼續推動的決心。
提案公布後，今年表現數一數二強勁的南韓Kospi指數，在1日重挫3.9%，寫4月來最大跌幅，促使執政黨宣布可能調整計畫，總統辦公室也說有必要研究股市下跌的肇因。
現代汽車證券策略師金在勝（音譯）說，政府計劃提高資本利得稅已破壞了投資人的信任，「儘管政府說要重新討論提案，但投資人似乎並不埋單，也質疑執政黨改革資本市場的決心」。
為補足預算缺口、以及替財政計畫籌集財源，當局提議將徵收資本利得稅的持股金額門檻，從50億韓元大幅下修至10億韓元（72.2萬美元），原以為不會受到太多阻礙，卻遭遇散戶的強烈反彈。
培育證券（Kiwoom Securities）分析師韓智英（音譯）說，調高資本利得稅的提案仍在宣布階段，在國會9月審查前仍可能出現變動，但不確定性可能引發股市波動。
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