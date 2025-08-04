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美平均關稅高於預期 花旗喊金價短期內再破史高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
花旗預測金價將在短期內再次締造空前高。美聯社
花旗預測金價將在短期內再次締造空前高。美聯社

美國總統川普的關稅恐會推升通膨、加上美國經濟狀況惡化，促使花旗轉向看多黃金，預測金價將在短期內再次締造空前高。

彭博資訊報導，花旗分析師萊頓（Max Layton）等在4日發布的報告表示，未來三個月金價將介於每英兩3,300-3,600美元之間，部分原因是美國進口關稅的平均稅率，高於外界預期的15%。這與花旗6月的看法不同，當時花旗認為，金價在未來幾季將低於每英兩3,000美元。

花旗分析師寫道，過去三年來的高利率，讓市場憂慮美國恐陷衰退，因而添購黃金，以避免下行風險。川普祭出一世紀最高的關稅，這種恐懼在未來六個月可能有增無減。

金價在今年稍早急漲，4月衝破每英兩3,500美元的歷史紀錄，但此後幾個月市場尋找新方向，走勢陷入盤整。如今花旗立場由空轉多，觀點類似於較為看多的高盛與富達國際。

但花旗重申，對2026年的金價看法審慎，指出貿易政策與大而美法案的刺激措施，都更具確定性，美國暫停聘僱的情況，或許會畫上句點。

金價 美國 黃金

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