高盛：新台幣和韓元表現將勝過其他亞幣 人民幣也將走強

領導者無意中或出於好意說出的話，實際上可能會傷害下屬的感情，打擊他們的工作動機。 《主管授權技術》一書的作者、人力資源開發專家、Mental Charge ISC 研究所CEO岡本文弘，根據自身經營便利商店加盟店的實務經驗，歸納出留住和培養人才的困難，解析「主管交辦工作時不該說的話」。

2025-08-04 10:30