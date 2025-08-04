高盛：新台幣和韓元表現將勝過其他亞幣 人民幣也將走強
高盛分析師預期，新台幣和韓元將表現勝過其他亞洲貨幣（不含日圓），同時預期亞洲央行將變得更寬鬆。
高盛策略師Danny Suwanapruti等人4日在報告中表示：「由於通膨仍低且成長放緩，我們認為亞洲央行可能會轉為更加鴿派。」他並表示，整體環境對菲律賓披索債券和較長期印度盧比債券來說，將更有利。
該公司也預測，人民幣將會逐漸走強，美元兌人民幣匯率將接近1美元兌人民幣7元。
策略師表示：「鑒於出口具有韌性、正在進行的貿易談判（至少衝突沒有升級），以及在岸人民幣兌美元匯率和貿易加權指數（TWI）被低估，我們認為美元兌在岸人民幣有望在未來六個月和12個月分別達到人民幣7元和6.9元。」
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