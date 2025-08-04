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法拉利購入小米SU7 Ultra要逆向研發？電動車時代技術較量引關注

香港01／ 撰文：快科技
博主拍攝到的法拉利大門（西米露在博洛尼亞@微博）
博主拍攝到的法拉利大門（西米露在博洛尼亞@微博）

法拉利官方買了一台小米SU7 Ultra？如此魔幻的事，竟然發生了。

今日，博主@西米露在博洛尼亞發微博稱，你永遠不敢相信下一秒馬拉內羅（Maranello）會出現什麼車。(ps.法拉利的總部、工廠、廠隊以及F1賽車車庫的所在地。)

「前幾天我朋友在法拉利工廠門口照例拍車的時候發現一輛小米SU7 Ultra竟然從法拉利的工廠裏開出來，沒錯，就是從法拉利的工廠裏面開出來，後經確認這輛SU7 Ultra就是法拉利官方購買的用於測試及開發下一代純電平台的。

此前法拉利工廠只出現過保時捷Taycan的測試車，這次竟然直接拿SU7 Ultra做電控開發，這真的證明小米在高性能電車上面真的是蠻領先了」，該博主激動說道。

另一位博主@蘇黎世貝勒爺也轉發該消息表示，去年就聽說了法拉利去拜訪過小米總部，還提出過聯合開發下一代高性能電機，不知道有沒有後續。現在這麼看可能是沒有後續，但法拉利自己上手研究上SU7 Ultra了。

「我猜這事兒法拉利的粉絲沒意見，小米的粉絲沒意見，接下來看看會是誰有意見。」該博主稱。

「實錘法拉利抄襲我小米了」，有網友笑稱。

知名汽車博主陳震也發表了自己的看法：這是好事，在電動車時代，國產三電、智艙和智駕方面都是領先。

談及品牌層面，「在技術領域是不分品牌貴賤的，重點在於知己知彼、取長補短、互相學習、共同進步」，陳震說。

上個月小米SU7 Ultra量產版首次征戰紐北，刷新德國紐北賽道量產電動車圈速紀錄，跑出7分04秒957的成績，成為紐北史上最速量產電動車。

央視新聞點讚了小米SU7 Ultra量產版的紐北征戰視頻，表示中國汽車崛起離不開真功夫和硬實力。這是中國汽車品牌首次上榜即奪得電動車類別冠軍。

新華社也稱讚道：這是中國汽車品牌首次上榜即奪得電動車類別冠軍，充分體現中國汽車工業技術硬實力。

雷軍表示：「小米 SU7 Ultra 這次紐北破紀錄，只是開始。我相信，更多的中國車企會加入拼創新的『賽道』，在核心技術攻堅中競速突破。」

雷軍還表示，高性能的背後是高科技、高品質和高可靠性。小米是汽車行業的後來者，但我相信，這個世界終究不會是強者恆強，後來者總有機會。

延伸閱讀：

小米SU7 Ultra紐北創紀錄0-100km/h加速1.98s 還有這極速數據

小米汽車YU7現象級熱銷　富豪客群佔比超30% 北上杭成銷量榜首

文章授權轉載自《香港01》

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