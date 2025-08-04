釤漲價60倍 西方軍工受中國扼稀土供應鏈所苦

中國掌握全球關鍵礦產主要產能，近來因與美國貿易緊張而對礦產實施出口限制，導致西方國防製造商出現供貨延誤與成本上升。美國軍工對中國供應鏈的依賴，也讓北京握有籌碼。

華爾街日報指出，中國供應全球約90%的稀土，並在許多其他關鍵礦產的生產居主導地位。今年稍早為回應川普政府的關稅戰，北京加強稀土出口管制。雖然川普政府6月同意一系列貿易讓步後，中方恢復部分稀土出口，但涉及軍事用途時，中國仍從嚴限制。

一家為美軍供應無人機零件的製造商，因稀土磁鐵無法從中國進口，在尋找替代來源期間，交貨時間被迫延遲多達兩個月。

根據業界貿易商指出，自中國近期實施關鍵礦產出口限制以來，國防工業所需一些關鍵材料價格已飆漲至過去的5倍以上。一家公司透露，近期有人向他們兜售釤元素，開價竟是標準價格的60倍；國防供應商與業界高層坦言，軍備系統的整體成本已大幅提高。釤用於製造能耐戰機發動機高溫的磁鐵。

根據國防軟體公司Govini的資料，美國國防部武器系統中有超過8萬個零件，需用到目前受中國出口限制的關鍵礦產。Govini指出，五角大廈所需的關鍵礦產供應鏈幾乎全數都仰賴一家以上的中國廠商，這意味北京的出口管制可能對整體軍事供應鏈造成大規模衝擊。

一家向民用與國防產業提供中國製稀土磁鐵的西方公司表示，近期許多用於民用途的稀土磁鐵進口申請已獲批准，但涉及國防與航太領域的申請則遭到拒絕或延遲。

業內高層表示，近年來雖然企業嘗試尋找這些礦產的替代來源，但有些冷門的稀有元素在西方生產不符成本。一些製造商現在警告，若得不到更多礦產供應，他們將面臨減產。

無人機製造商是受衝擊最重的產業之一。國防產業人士指出，許多無人機公司是規模較小的新創企業，收入有限，對供應鏈運作也不夠熟悉，過去並未建立稀土磁鐵與金屬的庫存，現在因此陷入困境。

自今年初加強稀土與磁材出口管制以來，中國開始要求企業提交詳細文件，說明引進後將如何使用相關材料。西方買家表示，中國監管單位經常要求提供敏感資訊，例如產品照片，甚至生產線的現場影像，以確保這些材料不會被用於軍事用途。

總部位於美國新罕布什爾州（New Hampshire）、生產無人機推進馬達的ePropelled公司，5月收到來自中國磁材供應商的擾人請求。對方出示中國政府的文件，要求ePropelled提供產品草圖、照片以及買家名單；對方還要求ePropelled保證他們從中國進口的稀土磁鐵不會用於軍事用途。

ePropelled有約100家客戶，包含美國大型國防承包商及烏克蘭無人機製造商。ePropelled國際銷售副總裁湯普森（Chris Thompson）說：「我們當然不會提供中國政府這些資訊。」

中國供應商因而暫停出貨，ePropelled被迫延遲部分客戶訂單約1至2個月，交貨時間拉長為原本的2倍。ePropelled轉而尋求美國、歐洲與亞洲的替代供應商，包括向日本與台灣的廠商購買磁鐵，但這些供應商同樣依賴來自中國的稀土。

美國軍工製造商仰賴中國的關鍵礦產製造微電子元件、無人機馬達、夜視鏡、飛彈瞄準系統與國防衛星。隨美中緊張局勢升溫、貿易談判激烈，北京對關鍵礦產的控制，凸顯美軍供應鏈對中國的高度依賴，也讓中方在博弈時握有更多籌碼。