墨比爾斯看好 印度股市若因關稅因素下跌都是進場良機

有新興市場教父之譽的資深投資家莫比爾斯（Mark Mobius）表示，川普祭出的關稅衝擊對印度股市造成心理衝擊，但只要下跌都會是「逢低買進的好機會」。

墨比爾斯接受彭博電視訪問時說：「這場跟美國的關稅戰當然會造成影響，不過在我看來，影響會是短暫的。」

莫比爾斯倒是憂心，印度首次公開發行股票（IPO）上市潮正持續吸納市場資金，預料這種情況還會持續「一段時間」。他認為，印度央行若進一步降息，將是市場的利多；該央行預定周三召開會議。

他也看好日本和台灣的投資機會。至於中國大陸，他說：「最近表現不錯，但我認為等市場前景更明朗時，仍有充裕的時間可以進場。」